Офіційний курс понад 42 гривень: чи може зрости долар до рівня, який закладено у бюджеті

Попри те, що офіційний курс закладений у бюджеті України на рівні 42,2 гривні, фіксований курс зараз становить набагато менше. Яка ймовірність того, що курс зросте до закладеного показника – читайте у матеріалі.

Нагадуємо, що офіційний курс у бюджеті закладений на рівні 42,2 гривні. Втім зараз фіксований курс становить 36,5 гривні. Це набагато нижче.

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Чи буде курс по 42,2 гривні

Як розповів 24 Каналу Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України, в бюджет закладається курс, який будується саме на оцінках Мінекономіки. Однак ця оцінка не є прогнозом Нацбанку.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України На жаль, чомусь, поширеною є думка, що цей бюджетний показник є таргетом для НБУ, або хоча б прогнозом Нацбанку. Однак, це помилкова думка. Курс, закладений в бюджеті – це не прогноз НБУ та не цільовий показник для нас.

Крім того, співрозмовник додав, що зазвичай цифри макропоказників, на яких складається бюджет, відрізняється від показників, які виходять у кінцевому результаті.

що якщо існуватиме все-таки суттєва відмінність між закладеним та фактичним курсом, то уряду та Мінфіну доведеться це врахувати при аналізі наповнення дохідної частини бюджету.

Втім не варто вважати, що це стане причиною для повернення до емісійних джерел фінансування.

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