Официальный курс более 42 гривен: может ли вырасти доллар до уровня, заложенного в бюджете
Несмотря на то, что официальный курс заложен в бюджете Украины на уровне 42,2 гривны, фиксированный курс сейчас намного меньше. Какова вероятность того, что курс увеличится до заложенного показателя – читайте в материале.
Напомним, что официальный курс в бюджете заложен на уровне 42,2 гривны. Впрочем, сейчас фиксированный курс составляет 36,5 гривны. Это гораздо ниже.
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Будет ли курс по 42,2 гривны
Как рассказал 24 Каналу Юрий Гелетий, заместитель председателя Национального банка Украины, в бюджет закладывается курс, строящийся именно на оценках Минэкономики. Однако эта оценка не является прогнозом Нацбанка.
К сожалению, почему-то распространено мнение, что этот бюджетный показатель является таргетом для НБУ, или хотя бы прогнозом Нацбанка. Однако это ошибочное мнение. Курс, заложенный в бюджете, – это не прогноз НБУ и не целевой показатель для нас.
Кроме того, собеседник добавил, что обычно цифры макропоказателей, на которых составляется бюджет, отличается от показателей, исходящих в конечном итоге.
Впрочем, не стоит считать, что это станет причиной для возвращения к эмиссионным источникам финансирования.
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Курс доллара в банках, обменниках и на черном рынке
- По данным "Минфина" Напомним, 18 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 37,50 гривны, а купить за 38 гривен.
- В обменниках покупка курса в среднем составляет 37,58 гривны, а продажа – 37,93 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупают доллар в среднем на уровне 37,85 гривны, а продают - 37,95 гривны.