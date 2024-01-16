НБУ трішки підвищив курс сьогодні: що буде з доларом завтра

Офіційний курс долара сьогодні виріс, але несуттєво. Ціна подорожчала всього на 3 копійки. Натомість євро виросло на 9 копійок. На завтра, 17 січня, очікується знову ріс вартості американської валюти.

Офіційний курс 16 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 16 січня сягнув 37,86 гривні за долар. Вартість виросла на 3 копійки проти курсу 15 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,47 гривні, що на 9 копійок більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 17 січня:

Долар – 37,92 гривні,

Євро – 41,28 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 16 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,10 гривні , а продаж – 38,80 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,40 гривні , а продаж – 38,90 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,66 гривні, а продаж – 38,79 гривні.

Долар цього тижня

Банкірка Тетяна Попович розповіла 24 Каналу, що Нацбанк дотримується проголошеної стратегії керованої гнучкості та покриття структурного дефіциту валюти. Відтак минулої п'ятниці курс на ВРУ опустився нижче позначки 38 до 37,83 гривні за долар.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank На мою думку, протягом цього тижня курс продажу готівкових доларів у банківських касах знаходитиметься в діапазоні 38,5 – 38,75 гривні за долар.

За прогнозами Попович, готівковий ринок відреагував на скорочення попиту та зниження вартості доларів за безготівковими каналами купівлі доволі відчутним зниженням курсу.

Цього тижня, каже банкірка, значних змін, імовірно, не відбудеться.