Офіційний курс долара продовжує знижуватись: яка ситуація на валютному ринку

Після дводенного підвищення вартості офіційного долара НБУ вирішив знизити цей показник. Вже у понеділок валюта коштуватиме дешевше.

Яким буде офіційний курс долара у понеділок

23 жовтня офіційний курс долара становитиме 36,5 гривні, тобто буде на 7 копійок дорожчим. Натомість євро зросте у ціні й коштуватиме 38,7 гривні (+5 копійок).

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На міжбанку курс протягом дня вав на 7 копійок до 36,52 – 36,54 гривні у сегменті купівлі продажу. Готівковий курс теж впав на 5 копійок до 38,10 гривні. Загалом американська валюта коливається в межах тих показників, які були на валютному ринку перед провадженням НБУ режиму керованої гнучкості курсу.

Що буде з курсом валют наступного тижня

З 3 жовтня НБУ ввів на валютному ринку режим керованої гнучкості, який передбачає, що регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.

На наступному тижні чекати на особливі зміни курсу не варто. Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курсовий коридор буде в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно, з часом, але аж ніяк не раптово, курс валют може дещо зрости. Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть статися й на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1 – 1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах.

Курс долара 20 жовтня

Протягом доби курс долара трохи впав на ринку валют. Зниження становило від 6 до 75 копійок, лише продаж на чорному ринку піднявся на 4 копійки.