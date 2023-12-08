За сьогодні долар та євро опустилися: на якому рівні офіційні курси

Долар станом на 8 грудня трішки подешевшав. Ціна впала всього на 2 копійки порівняно з минулим днем. А от курс євро від НБУ декілька днів поспіль втрачає ціну.

Офіційний курс 8 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 8 грудня становить 36,67 гривні за долар. За добу курс подешевшав на 2 копійки.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,49 гривні. Вартість впала на 5 копійок порівняно з минулою добою.

Яким буде офіційний курс долара та євро 11 грудня:

Долар – 36,74 гривні,

Євро – 39,60 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 8 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 36,9 гривні , а продаж – 37,45 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 36,83 гривні , а продаж – 37,43 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,28 гривні, а продаж – 37,38 гривні.

За яких умов може відбутися скасування валютних обмежень

Як розповів очільник Нацбанку Андрій Пишний, валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре буде забезпечена стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі.

Андрій Пишний Голова НБУ Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви.

До слова, Україні вдалося відійти від монетарного фінансування й почати перехід до гнучкого курсоутворення завдяки міжнародній підтримці.

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