За сьогодні долар та євро опустилися: на якому рівні офіційні курси
Долар станом на 8 грудня трішки подешевшав. Ціна впала всього на 2 копійки порівняно з минулим днем. А от курс євро від НБУ декілька днів поспіль втрачає ціну.
Офіційний курс 8 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 8 грудня становить 36,67 гривні за долар. За добу курс подешевшав на 2 копійки.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,49 гривні. Вартість впала на 5 копійок порівняно з минулою добою.
Яким буде офіційний курс долара та євро 11 грудня:
- Долар – 36,74 гривні,
- Євро – 39,60 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 8 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 36,9 гривні, а продаж – 37,45 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 36,83 гривні, а продаж – 37,43 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,28 гривні, а продаж – 37,38 гривні.
За яких умов може відбутися скасування валютних обмежень
Як розповів очільник Нацбанку Андрій Пишний, валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре буде забезпечена стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі.
Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви.
До слова, Україні вдалося відійти від монетарного фінансування й почати перехід до гнучкого курсоутворення завдяки міжнародній підтримці.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.