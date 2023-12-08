Официальный курс 8 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 8 декабря составляет 36,67 гривны за доллар. За сутки курс подешевел на 2 копейки.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,49 гривны. Стоимость упала на 5 копеек по сравнению с прошлыми сутками.

Каким будет официальный курс доллара и евро 11 декабря:

Доллар – 36,74 гривны,

Евро – 39,60 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на 8 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 36,9 гривны , а продажа – 37,45 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 36,83 гривны , а продажа – 37,43 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,28 гривны, а продажа – 37,38 гривны.

При каких условиях может произойти отмена валютных ограничений

Как рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный, валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо будет обеспечена стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе.

Андрей Пышный Глава НБУ Стабильность обменного курса обеспечивается, прежде всего, благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы.

К слову, Украине удалось отойти от монетарного финансирования и начать переход к гибкому курсообразованию благодаря международной поддержке.

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