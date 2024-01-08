Офіційний курс долара та євро оновив максимум: скільки коштуватиме валюта завтра

НБУ встановив новий офіційний курс долара та євро на наступний день, який помітно вищий за сьогоднішній. Також очільник регулятора пообіцяв, що Нацбанк буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.

Офіційний курс 8 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 8 січня сягнув 38,07 гривні за долар. Вартість впала на 3 копійки проти курсу 5 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,57 гривні, що на 9 копійок менше, ніж було в пʼятницю.

Яким буде офіційний курс долара та євро 9 січня:

Долар – 38,19 гривні,

Євро – 41,79 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 8 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,4 гривні, а продаж – 39,25 гривні.

купівля становить 38,4 гривні, а продаж – 39,25 гривні. В обмінниках : купівля – на рівні 38,80 гривні, а продаж – 39,60 гривні.

: купівля – на рівні 38,80 гривні, а продаж – 39,60 гривні. На чорному ринку: купівля – 39,10 гривні, а продаж – 39,30 гривні.

НБУ згладжуватиме надмірні та небезпечні коливання

У ефірі телемарафону банкір Андрій Пишний повідомив, що курс протягом нового року буде коливатися в залежності від впливу зовнішніх факторів (сезонність та зміни в середині ринку), передає 24 Канал.

Також голова НБУ додав, що регулятор ставить собі за мету утримувати курсову стабільність та надалі популяризувати гривню. Однією з важливих змін у 2023 році він назвав перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції та неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності.

Яким буде курс у 2024 році

Пишний підкреслив, що робити прогноз курсу зараз недоцільно, однак НБУ готується регулювати фінансовий ринок. Як і раніше, гривневі заощадження принесуть значний дохід, при цьому валютні депозити однаково залишаться прибутковими.