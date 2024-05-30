Долар по 40 з половиною: Нацбанк знову підняв курсові позначки валюти

Офіційний курс долара продовжує дорожчати, втім ціна виросла всього до 10 копійок за останню добу. Євро не перетнуло позначки у 44 гривні, але курс доволі близько до цієї межі – на рівні 43,92 гривні.

Офіційний курс 30 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,48 гривні за долар. Вартість долара зросла на 9 копійок проти 29 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,92 гривні, що на 5 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 31 травня:

долар – 40,50 гривні,

євро – 43,81 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 30 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,35 гривні, а продаж – 41 гривня.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,46 гривні , а продаж – 41,06 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,90 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

Чи подорожчає курс долара наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що однією з інтриг наступного тижня стане те, чи зростуть з 1 червня тарифи на електроенергію й на скільки. Все через те, що нові ціни можуть вплинути на поточну інфляцію. Згодом це неодмінно відобразиться на курсових показниках, але навряд чи миттєво.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Перший тиждень червня, навіть у випадку зростання тарифів на електроенергію, не вибиватиметься за звичний усталений "порядок": курсові коливання не стануть сенсацією ані для покупців, ані для продавців валюти.

Як прогнозує Лєсовий, з 3 по 9 червня коридори валютних коливань, зважаючи на ситуацію, зміняться так:

міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривні за євро;

40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривні за євро; готівковий ринок: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 46 гривні за євро.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.