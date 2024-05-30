Долар по 40 з половиною: Нацбанк знову підняв курсові позначки валюти
Офіційний курс долара продовжує дорожчати, втім ціна виросла всього до 10 копійок за останню добу. Євро не перетнуло позначки у 44 гривні, але курс доволі близько до цієї межі – на рівні 43,92 гривні.
Офіційний курс 30 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,48 гривні за долар. Вартість долара зросла на 9 копійок проти 29 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,92 гривні, що на 5 копійок менше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 31 травня:
- долар – 40,50 гривні,
- євро – 43,81 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 30 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,35 гривні, а продаж – 41 гривня.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,46 гривні, а продаж – 41,06 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,90 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
Чи подорожчає курс долара наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що однією з інтриг наступного тижня стане те, чи зростуть з 1 червня тарифи на електроенергію й на скільки. Все через те, що нові ціни можуть вплинути на поточну інфляцію. Згодом це неодмінно відобразиться на курсових показниках, але навряд чи миттєво.
Перший тиждень червня, навіть у випадку зростання тарифів на електроенергію, не вибиватиметься за звичний усталений "порядок": курсові коливання не стануть сенсацією ані для покупців, ані для продавців валюти.
Як прогнозує Лєсовий, з 3 по 9 червня коридори валютних коливань, зважаючи на ситуацію, зміняться так:
- міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривні за євро;
- готівковий ринок: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 46 гривні за євро.