Вартість долара та євро: НБУ встановив нові цінові позначки валют

Офіційний курс долара опустився нижче ніж 41 гривня, а євро втратило ні мало, ні багато за останню добу – 3 копійки.

Офіційний курс 8 серпня

За даними НБУ офіційний курс долара торгується за 40,98 гривні за долар. Тобто ціна впала на 5 копійок.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,76 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 3 копійки.

На завтра, 9 серпня, курс він НБУ буде таким:

долар – 40,99 гривні за валюту,

євро – 44,80 гривні за валюту.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 8 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 40,85 гривні , а продаж – 41,30 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,60 гривні , а продаж – 41,20 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,13 гривні, а продаж – 41,25 гривні.

Коли ситуація із курсом гривні стабілізується

За словами економіста Данила Моніна, з якими він поділився з 24 Каналом, курс гривні може стабілізуватися вже у серпні. Йдеться про те, що у червні інфляція в Україні пришвидшилася, а отже для Нацбанку це буде сигналом стримувати курс.

Данило Монін Економічний експерт З серпня по грудень цього року очікується 22 мільярди доларів західного фінансування. А це більше, ніж прийшло за перші 7 місяців 2024 року – 16 мільярдів.