Офіційне євро знову перетнуло позначку у 49 гривень

Офіційний курс долара залишився без змін за останню добу. Натомість офіційне євро виросло на понад 10 копійок. Таким чином, європейська валюта сягне майже 49 гривень.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти не змінилася проти 23 липня. Офіційний курс євро складає 48,98 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Гривневі вклади все ще привабливі: чому серпень – найкращий час для депозитів

Станом на 25 липня курс валют буде такий:

долар – 41,77 гривні;

євро – 49,10 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 24 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,55 гривні, продаж – по 41,89 гривні.

Чого чекати від курсу валют у серпні?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у серпні офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,80 – 42,20 гривні. Щодо євро, то курс буде на рівні 48,50 – 50 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Завдяки діям Нацбанку, загальній економічній ситуації в країні можна розраховувати на до міри стабільний курс долара.

Натомість курс євро важко спрогнозувати, адже можливі нюанси, пов'язані зі світовою кон'юнктурою вартості пари долара і євро.

Зверніть увагу! Співвідношення валют прогнозується в проміжку 1 євро = від 1,1 до 1,2 долара.