Офіційний курс опускається ще нижче: на якому рівні НБУ встановив ціну валюти

На сьогодні, 19 січня, валюти опустилися в ціні кожна на майже 20 копійок. Цікаво, що після вихідних очікується, що євро подешевшає до позначки нижче, ніж 41 гривня.

Офіційний курс 19 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 19 січня сягнув 37,70 гривні за долар. Вартість впала на 19 копійок проти курсу 18 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,01 гривні, що на 20 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 22 січня:

Долар – 37,52 гривні,

Євро – 40,84 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 19 січня долар коштує:

В банках купівля становить 37,80 гривні , а продаж – 38,40 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,85 гривні , а продаж – 38,45 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,15 гривні, а продаж – 38,30 гривні.

Що впливає на вартість курсу

Під час розмови з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук пояснив, що на сьогодні курс по суті визначає НБУ своїми інтервенціями. На додаток, у нас великий торговельний дефіцит.

Борис Кушнірук Економіст З одного боку, зрозуміла ситуація в умовах війни, коли є величезний торговельний дефіцит і вам його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій.

Втім, каже експерт, що з іншого боку, проблема в тому, що ці інтервенції відбуваються не прогнозовано.