Офіційний курс 18 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 18 січня сягнув 37,89 гривні за долар. Вартість впала на 3 копійки проти курсу 17 січня.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,21 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 19 січня:
- Долар – 37,70 гривні,
- Євро – 41,01 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 18 січня долар коштує:
- В банках купівля становить 37,92 гривні, а продаж – 38,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,70 гривні, а продаж – 38,57 гривні
- На чорному ринку: купівля – 38,30 гривні, а продаж – 38,45 гривні.
Що буде з курсом наступного тижня
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, вже з другої половини січня основні показники готівкового ринку набули ринкових, а не спекулятивних ознак.
Курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, однак без різких стрибків.
Курсовий діапазон на готівковому ринку:
- не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро.
Коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку:
- 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро,
Лєсовий підсумовує, що наступного тижня можна не чекати ознак ажіотажу. Вірогідно, валютному ринку не загрожують стрімкі зміни курсів.