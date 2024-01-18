Офіційний курс 18 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 18 січня сягнув 37,89 гривні за долар. Вартість впала на 3 копійки проти курсу 17 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,21 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 19 січня:

Долар – 37,70 гривні,

Євро – 41,01 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 18 січня долар коштує:

В банках купівля становить 37,92 гривні , а продаж – 38,50 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,70 гривні , а продаж – 38,57 гривні

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,30 гривні, а продаж – 38,45 гривні.

Що буде з курсом наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, вже з другої половини січня основні показники готівкового ринку набули ринкових, а не спекулятивних ознак.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, однак без різких стрибків.

Курсовий діапазон на готівковому ринку:

не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро.

Коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку:

37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро,



Лєсовий підсумовує, що наступного тижня можна не чекати ознак ажіотажу. Вірогідно, валютному ринку не загрожують стрімкі зміни курсів.