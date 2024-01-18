Официальный курс 18 января

За данным Нацбанка, официальный курс 18 января достиг 37,89 гривны за доллар. Стоимость упала на 3 копейки против курса 17 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,21 гривны, что на 7 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 19 января:

Доллар – 37,70 гривны,

Евро – 41,01 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 18 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 37,92 гривны , а продажа – 38,50 грн.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,70 гривны , а продажа – 38,57 гривны

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,30 гривны, а продажа – 38,45 гривны.

Что будет с курсом на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, уже со второй половины января основные показатели наличного рынка приобрели рыночные, а не спекулятивные признаки.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовые изменения в конце января будут разновекторными: показатели будут то возрастать, то снижаться, однако без резких скачков.

Курсовой диапазон на наличном рынке:

не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро.

Коридор ожидаемых колебаний курсов валют на межбанке:

37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро,



Лесной заключает, что на следующей неделе можно не ждать признаков ажиотажа. По идее, валютному рынку не грозят стремительные изменения курсов.