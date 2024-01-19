Официальный курс 19 января

За данным Нацбанка, официальный курс 19 января достиг 37,70 гривны за доллар. Стоимость упала на 19 копеек против курса 18 января.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 41,01 гривны, что на 20 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 22 января:

Доллар – 37,52 гривны,

Евро – 40,84 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 19 января доллар стоит:

В банках покупка составляет 37,80 гривны , а продажа – 38,40 грн.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,85 гривны , а продажа – 38,45 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,15 гривны, а продажа – 38,30 гривны.

Что влияет на стоимость курса

Во время разговора с 24 Каналом экономист Борис Кушнирук объяснил, что на сегодня курс по сути определяет НБУ своими интервенциями. Вдобавок, у нас большой торговый дефицит.

Борис Кушнирук Экономист С одной стороны, понятна ситуация в условиях войны, когда есть огромный торговый дефицит и вам его нужно покрывать за счет постоянных интервенций.

Впрочем, говорит эксперт, что, с другой стороны, проблема в том, что эти интервенции происходят не прогнозируемо.