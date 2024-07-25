Долар по 50 гривень: чи реальний такий курс до кінця року
За останні кілька тижнів офіційний курс декілька разів оновлював свій історичний максимум. Найбільша ціна, яка була встановлена 22 липня, була на рівні 41,49 гривні за валюту. Зараз НБУ повільно опускає валюту в ціні. Водночас цікаво, яким може бути курс наприкінці 2024 року, якщо надалі відбуватимуться періодичні злети вартості долара.
Чи може курс становити 50 гривень
Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що у нього на початку були позитивні очікування щодо курсу гривні до долара у другій половині цього року.
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Все через те, що в першій половині в Україну "зайшло" 13,8 мільярда доларів від партнерів. Водночас у другій половині очікується, що сума сягне понад 24 мільярдів доларів допомоги.
Основним ризиком девальвації вважається затримка з приходом допомоги від США, яка ніяк не прийде. Але вже цього тижня з'явилася інформація, що можна очікувати найближчим часом транш у розмірі 3,9 мільярда доларів, який з одного боку покращить платіжний баланс і збільшить валютні резерви.
Монін додає, що з іншого боку, така ситуація дасть розуміння, що Україна таки отримає західну допомогу в повному обсязі.Зауважте! За таких обставин, на думку економіста, на кінець цього року можна очікувати курс долара орієнтовно на рівні 42 гривень, але аж ніяк не 50 гривень..
Що може змінити суттєво ситуація на валютному ринку
Монін говорить, що є 2 чинники, які впливатимуть на ситуацію:
- Це тотальна непокора українців щодо закону про мобілізацію, який ігнорують чимала кількість чоловічого населення країни. Така ситуація може викликати різке збільшення попиту на валюту серед населення.
- Внесення Кабінетом Міністрів бюджетного законопроєкту на 500 мільярдів гривень та податкового законопроєкту, який підвищує навантаження, за оцінкою Моніна, на 4 – 5% ВВП. При цьому зростає неконкурентність української промисловості, яка ще помножена зі зростанням цін на електроенергію, що формує інфляційні та девальваційні очікування.