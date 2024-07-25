Долар по 50 гривень: чи реальний такий курс до кінця року

За останні кілька тижнів офіційний курс декілька разів оновлював свій історичний максимум. Найбільша ціна, яка була встановлена 22 липня, була на рівні 41,49 гривні за валюту. Зараз НБУ повільно опускає валюту в ціні. Водночас цікаво, яким може бути курс наприкінці 2024 року, якщо надалі відбуватимуться періодичні злети вартості долара.

Чи може курс становити 50 гривень

Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що у нього на початку були позитивні очікування щодо курсу гривні до долара у другій половині цього року.

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Все через те, що в першій половині в Україну "зайшло" 13,8 мільярда доларів від партнерів. Водночас у другій половині очікується, що сума сягне понад 24 мільярдів доларів допомоги.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Основним ризиком девальвації вважається затримка з приходом допомоги від США, яка ніяк не прийде. Але вже цього тижня з'явилася інформація, що можна очікувати найближчим часом транш у розмірі 3,9 мільярда доларів, який з одного боку покращить платіжний баланс і збільшить валютні резерви.

Монін додає, що з іншого боку, така ситуація дасть розуміння, що Україна таки отримає західну допомогу в повному обсязі.

Що може змінити суттєво ситуація на валютному ринку

За таких обставин, на думку економіста, на кінець цього року можна очікувати курс долара орієнтовно на рівні 42 гривень, але аж ніяк не 50 гривень..

Монін говорить, що є 2 чинники, які впливатимуть на ситуацію: