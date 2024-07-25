Доллар по 50 гривен: реален ли такой курс до конца года

За последние несколько недель официальный курс несколько раз обновлял свой исторический максимум. Самая большая цена, которая была установлена 22 июля, была на уровне 41,49 гривны за валюту. Сейчас НБУ медленно опускает валюту в цене. В то же время интересно, каким может быть курс в конце 2024 года, если в дальнейшем будут происходить периодические взлеты стоимости доллара.

Может ли курс составлять 50 гривен

Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что у него в начале были положительные ожидания относительно курса гривны к доллару во второй половине этого года.

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Все из-за того, что в первой половине в Украину "зашло" 13,8 миллиарда долларов от партнеров. В то же время во второй половине ожидается, что сумма достигнет более 24 миллиардов долларов помощи.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Основным риском девальвации считается задержка с приходом помощи от США, которая никак не придет. Но уже на этой неделе появилась информация, что можно ожидать в ближайшее время транш в размере 3,9 миллиарда долларов, который с одной стороны улучшит платежный баланс и увеличит валютные резервы.

Монин добавляет, что с другой стороны, такая ситуация даст понимание, что Украина таки получит западную помощь в полном объеме.

Что может изменить существенно ситуация на валютном рынке

При таких обстоятельствах, по мнению экономиста, на конец этого года можно ожидать курс доллара ориентировочно на уровне 42 гривен, но отнюдь не 50 гривен...

Монин говорит, что есть 2 фактора, которые будут влиять на ситуацию: