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25 липня, 17:35
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Офіційні курси виросли, але є нюанс: як змінилися валюти

Валерія Городинська
Основні тези
  • НБУ підвищив офіційний курс долара до 41,77 гривні та євро до 49,10 гривні.
  • Курс долара прогнозується в межах 41,80 – 42,20 гривні, а євро – 48,50 – 50 гривень у серпні.

НБУ підвищив долар та євро в ціні. Втім американська валюта подорожчала лише на 1 копійку й не сильно змінилася в ціні від попереднього показника, а от євро перетнуло позначку у 49 гривень.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,77 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 24 липня. Офіційний курс євро складає 49,10 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 28 липня курс валют буде такий:

  • долар – 41,78 гривні;
  • євро – 48,98 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 25 липня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,99 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 41,25 гривні, продаж – по 41,82 гривні.

Чого чекати від курсу валют у серпні?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що можна буде розраховувати на певну курсову стабільність долара. А от євро залежатиме від світових торгів пари долара та євро, а також від пари гривня та долар.

 

Тарас Лєсовий

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Завдяки діям Нацбанку, загальній економічній ситуації в країні можна розраховувати на до міри стабільний курс долара. Натомість курс євро залишається важкопрогнозованим: тут можливі нюанси, пов'язані зі світовою кон'юнктурою вартості пари долара і євро.

Таким чином, курси валют прогнозуються на рівні:

  • офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,80 – 42,20 гривні,
  • курс євро торгуватиметься в діапазоні 48,50 – 50 гривень.