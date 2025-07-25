Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,77 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 24 липня. Офіційний курс євро складає 49,10 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 28 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,78 гривні;
- євро – 48,98 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 25 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,99 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,25 гривні, продаж – по 41,82 гривні.
Чого чекати від курсу валют у серпні?
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що можна буде розраховувати на певну курсову стабільність долара. А от євро залежатиме від світових торгів пари долара та євро, а також від пари гривня та долар.
Завдяки діям Нацбанку, загальній економічній ситуації в країні можна розраховувати на до міри стабільний курс долара. Натомість курс євро залишається важкопрогнозованим: тут можливі нюанси, пов'язані зі світовою кон'юнктурою вартості пари долара і євро.
Таким чином, курси валют прогнозуються на рівні:
- офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,80 – 42,20 гривні,
- курс євро торгуватиметься в діапазоні 48,50 – 50 гривень.