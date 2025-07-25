Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,77 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 24 липня. Офіційний курс євро складає 49,10 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Гривневі вклади все ще привабливі: чому серпень – найкращий час для депозитів

Станом на 28 липня курс валют буде такий:

долар – 41,78 гривні;

євро – 48,98 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 25 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,99 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,25 гривні, продаж – по 41,82 гривні.

Чого чекати від курсу валют у серпні?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що можна буде розраховувати на певну курсову стабільність долара. А от євро залежатиме від світових торгів пари долара та євро, а також від пари гривня та долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Завдяки діям Нацбанку, загальній економічній ситуації в країні можна розраховувати на до міри стабільний курс долара. Натомість курс євро залишається важкопрогнозованим: тут можливі нюанси, пов'язані зі світовою кон'юнктурою вартості пари долара і євро.

Таким чином, курси валют прогнозуються на рівні: