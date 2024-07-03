Нова вартість офіційного долара: Нацбанк оновив курси валют
Долар від НБУ виріс до рівня у понад 40,70 гривні – це вперше за всю історію України. Водночас курс євро також тяжіє до нового цінового показника.
Офіційний курс 3 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,74 гривні за долар. Вартість долара виросла на 10 копійок проти 2 липня.
Читайте також Обмін пошкоджених гривень спростили: як отримати компенсацію
Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,69 гривні, що на 1 копійку більше, ніж учора.
Який буде офіційний курс долара та євро 4 липня:
- долар – 40,75 гривні,
- євро – 43,84 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 3 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривня.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,30 гривні, а продаж – 41,10 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, а продаж – 41 гривня.
Чи буде долар понад 41 гривню у липні
Як ще раніше повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у липні очікується продовження тренду "курсової млявості", який розпочався після квітня та травня.
На початку липня курс на міжбанку може бути в таких валютних коридорах: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро.
Водночас на готівковому ринку, каже банкір, вартість валют не сильно відрізнятиметься:
- Долар: 40 – 41,2 гривні,
- Євро: 43 – 46 гривень за євро.
Лєсовий зауважує, що липень буде доволі прогнозованим, а часті курсові зміни не повинні здивувати.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.