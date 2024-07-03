Нова вартість офіційного долара: Нацбанк оновив курси валют

3 липня 2024, 17:05
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Долар від НБУ виріс до рівня у понад 40,70 гривні – це вперше за всю історію України. Водночас курс євро також тяжіє до нового цінового показника.

Офіційний курс 3 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,74 гривні за долар. Вартість долара виросла на 10 копійок проти 2 липня. 

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,69 гривні, що на 1 копійку більше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 4 липня:

  • долар – 40,75 гривні,
  • євро – 43,84 гривні.

 

Курс на готівковому ринку

На ранок 3 липня курс долара такий:

  • У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривня.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 40,30 гривні, а продаж – 41,10 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, а продаж – 41 гривня. 

Чи буде долар понад 41 гривню у липні

Як ще раніше повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у липні очікується продовження тренду "курсової млявості", який розпочався після квітня та травня.

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

На початку липня курс на міжбанку може бути в таких валютних коридорах: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро.

Водночас на готівковому ринку, каже банкір, вартість валют не сильно відрізнятиметься:

  • Долар: 40 – 41,2 гривні,
  • Євро: 43 – 46 гривень за євро.

Лєсовий зауважує, що липень буде доволі прогнозованим, а часті курсові зміни не повинні здивувати. 

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Автор: Валерія Городинська