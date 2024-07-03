Нова вартість офіційного долара: Нацбанк оновив курси валют

Долар від НБУ виріс до рівня у понад 40,70 гривні – це вперше за всю історію України. Водночас курс євро також тяжіє до нового цінового показника.

Офіційний курс 3 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,74 гривні за долар. Вартість долара виросла на 10 копійок проти 2 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,69 гривні, що на 1 копійку більше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 4 липня:

долар – 40,75 гривні,

євро – 43,84 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 3 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривня.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,30 гривні , а продаж – 41,10 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, а продаж – 41 гривня.

Чи буде долар понад 41 гривню у липні

Як ще раніше повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у липні очікується продовження тренду "курсової млявості", який розпочався після квітня та травня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На початку липня курс на міжбанку може бути в таких валютних коридорах: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро.

Водночас на готівковому ринку, каже банкір, вартість валют не сильно відрізнятиметься:

Долар: 40 – 41,2 гривні,

40 – 41,2 гривні, Євро: 43 – 46 гривень за євро.

Лєсовий зауважує, що липень буде доволі прогнозованим, а часті курсові зміни не повинні здивувати.

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