Официальный курс 3 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,74 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 10 копеек против 2 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,69 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 4 июля:
- доллар – 40,75 гривны,
- евро – 43,84 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 3 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41 гривна.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,30 гривны, а продажа – 41,10 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,92 гривны, а продажа – 41 гривна.
Будет ли доллар свыше 41 гривны в июле
Как еще раньше сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в июле ожидается продолжение тренда "курсовой вялости", который начался после апреля и мая.
В начале июля курс на межбанке может быть в таких валютных коридорах: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро.
В то же время на наличном рынке, говорит банкир, стоимость валют не сильно будет отличаться:
- Доллар: 40 – 41,2 гривны,
- Евро: 43 – 46 гривен за евро.
Лесовой замечает, что июль будет довольно прогнозируемым, а частые курсовые изменения не должны удивить.