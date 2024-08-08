Як оформити пенсію через ДіяПідпис та які документи треба

Заяву на отримання пенсії тепер можна подати через портал Пенсійного фонду України, використовуючи Дія.Підпис. Цифровізація дозволяє майбутнім пенсіонерам подавати заяви онлайн, навіть перебуваючи за кордоном.

Пенсія з Дія.Підпис

Щоб оформити пенсію онлайн, потрібно мати смартфон із застосунком "Дія" та активувати Дія.Підпис.

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Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ був потрібен кваліфікований електронний підпис, а тепер це можна зробити за допомогою Дія.Підпису.

Перед подачею електронної заяви на пенсію необхідно підготувати всі необхідні документи, відсканувавши їх. Врахуйте наступне:

Скан-копії повинні бути виготовлені з оригіналів документів.

Копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними.

Зберігайте скани у форматах JPG або PDF.

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

Алгоритм дій для оформлення заяви

Вхід у кабінет:

Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України;

Натисніть "Вхід" у верхньому правому куті, оберіть "Увійти до системи" через "Дія.Підпис".

Авторизація через Дія.Підпис:

Натисніть "Отримати код для входу";

Скануйте QR-код за допомогою додатку "Дія";

Активуйте Дія.Підпис, підтвердіть свою особу та введіть п’ятизначний код.

Подання заяви: