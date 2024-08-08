Як оформити пенсію через ДіяПідпис та які документи треба
8 серпня 2024, 18:43Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Заяву на отримання пенсії тепер можна подати через портал Пенсійного фонду України, використовуючи Дія.Підпис. Цифровізація дозволяє майбутнім пенсіонерам подавати заяви онлайн, навіть перебуваючи за кордоном.
Пенсія з Дія.Підпис
Щоб оформити пенсію онлайн, потрібно мати смартфон із застосунком "Дія" та активувати Дія.Підпис.
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Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ був потрібен кваліфікований електронний підпис, а тепер це можна зробити за допомогою Дія.Підпису.
Перед подачею електронної заяви на пенсію необхідно підготувати всі необхідні документи, відсканувавши їх. Врахуйте наступне:
- Скан-копії повинні бути виготовлені з оригіналів документів.
- Копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними.
- Зберігайте скани у форматах JPG або PDF.
- Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.
- Назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.
Алгоритм дій для оформлення заяви
Вхід у кабінет:
- Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України;
- Натисніть "Вхід" у верхньому правому куті, оберіть "Увійти до системи" через "Дія.Підпис".
Авторизація через Дія.Підпис:
- Натисніть "Отримати код для входу";
- Скануйте QR-код за допомогою додатку "Дія";
- Активуйте Дія.Підпис, підтвердіть свою особу та введіть п’ятизначний код.
Подання заяви:
- Увійдіть в особистий кабінет.
- Оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", тоді "Заява на призначення пенсії".
- Оберіть вид пенсії, заповніть анкету-опитування.
- Додайте скан-копії документів та натисніть "Сформувати заяву".
- Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та надішліть до ПФУ.