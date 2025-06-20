Чи може пенсіонер оформити інвалідність та як це зробити
- В Україні пенсіонери можуть оформити інвалідність дистанційно, без висновку лікарсько-консультативної комісії, надавши паспорт, ідентифікаційний код, медичну документацію та інші необхідні документи.
- Експертна команда визначає одну з трьох груп інвалідності, і розгляд справи має завершитися протягом 30 днів з дня прийняття електронного направлення.
У 2025 році в Україні ліквідували МСЕК, тому інвалідність почали встановлювати за новими правилами. Оформити її можуть громадяни України, в тому числі й пенсіонери.
З чого почати оформлення інвалідності
Під час війни та впродовж шести місяців після її завершення українці можуть дистанційно оформити інвалідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
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Зробити це можуть також пенсіонери через експертну комісію, незалежно від місця свого проживання. Кроки для оформлення інвалідності:
- Зверніться до лікаря, який вас лікує, або до сімейного лікаря, якщо у вас вже є необхідний пакет документів та результати обстеження.
- Якщо ваш стан відповідає критеріям направлення на оцінювання, лікар в електронній системі сформує направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи.
- Лікар оцифровує всі отримані документи. Після цього передає їх до відповідної експертної комісії, яка виконує функції МСЕК.
Для направлення більше не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії, проте знадобляться наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- медична документація на підтвердження діагнозу, документи про раніше встановлену інвалідність;
- документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності).
Також потрібно буде надати адресу електронної пошти – свою чи довіреної особи. За потреби ви можете вказати поштову адресу для отримання паперових листів.
Які групи інвалідності можуть надати
Після оцінювання експертна команда визначає одну з груп інвалідності:
- Перша група: Особи в тяжкому стані здоров'я, які не можуть обслуговувати себе самостійно і потребують постійного догляду.
- Друга група: Люди з важкими постійними функціональними порушеннями, але здатні самостійно доглядати за собою без потреби в постійному нагляді.
- Третя група: Особи з помірними стійкими функціональними порушеннями, здатні працювати, але потребують соціальної підтримки та захисту.
Розгляд справи мають завершити не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття закладом охорони здоров’я електронного направлення до розгляду. Експертні команди приймають рішення в день розгляду справи.