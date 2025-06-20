Чи може пенсіонер оформити інвалідність та як це зробити

У 2025 році в Україні ліквідували МСЕК, тому інвалідність почали встановлювати за новими правилами. Оформити її можуть громадяни України, в тому числі й пенсіонери.

З чого почати оформлення інвалідності

Під час війни та впродовж шести місяців після її завершення українці можуть дистанційно оформити інвалідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Зробити це можуть також пенсіонери через експертну комісію, незалежно від місця свого проживання. Кроки для оформлення інвалідності:

Зверніться до лікаря, який вас лікує, або до сімейного лікаря, якщо у вас вже є необхідний пакет документів та результати обстеження. Якщо ваш стан відповідає критеріям направлення на оцінювання, лікар в електронній системі сформує направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. Лікар оцифровує всі отримані документи. Після цього передає їх до відповідної експертної комісії, яка виконує функції МСЕК.

Для направлення більше не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії, проте знадобляться наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медична документація на підтвердження діагнозу, документи про раніше встановлену інвалідність;

документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності).

Також потрібно буде надати адресу електронної пошти – свою чи довіреної особи. За потреби ви можете вказати поштову адресу для отримання паперових листів.

Які групи інвалідності можуть надати

Після оцінювання експертна команда визначає одну з груп інвалідності:

Перша група: Особи в тяжкому стані здоров'я, які не можуть обслуговувати себе самостійно і потребують постійного догляду.

Особи в тяжкому стані здоров'я, які не можуть обслуговувати себе самостійно і потребують постійного догляду. Друга група: Люди з важкими постійними функціональними порушеннями, але здатні самостійно доглядати за собою без потреби в постійному нагляді.

Люди з важкими постійними функціональними порушеннями, але здатні самостійно доглядати за собою без потреби в постійному нагляді. Третя група: Особи з помірними стійкими функціональними порушеннями, здатні працювати, але потребують соціальної підтримки та захисту.

Розгляд справи мають завершити не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття закладом охорони здоров’я електронного направлення до розгляду. Експертні команди приймають рішення в день розгляду справи.