Як податись на пенсію онлайн: покрокова інструкція

1 серпня 2024, 15:12
Читать новость на русском

Джерело:

ПФУ

У Пенсійному фонді повідомили, що для зручності людей реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Як це зробити, читайте далі.

Як онлайн оформити пенсію в Україні

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України тепер можна оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису. Для цього потрібно бути зареєстрованим у мобільному застосунку "Дія" та заздалегідь підготувати скан-копії певних документів.

Читайте також: До уваги пенсіонерів: у кого заберуть 20% від пенсії у серпні

Пропонуємо покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

  1. У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та виберіть опцію для входу через "Дія.Підпис". У відкритому вікні натисніть "Отримати код для входу".
  2. Скануйте QR-код, який з'явиться на екрані, за допомогою функції сканування QR-коду в застосунку "Дія". Для цього відкрийте застосунок на телефоні та наведіть зчитувач на QR-код. На телефоні натисніть "Підтвердити".
  3. Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації до крайнього правого положення. Підтвердження особи здійснюється через фотоперевірку. Дотримуйтесь інструкцій на екрані та натисніть "Далі".
  4. Введіть п’ятизначний код для Дія.Підпис на телефоні. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис уперше, запам’ятайте цей код. Після успішного виконання всіх кроків підтвердження запиту на авторизацію через Дія.Підпис з’явиться на екрані телефону.
  5. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України буде виконано автоматично. В особистому кабінеті на порталі перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".
  6. Виберіть тип пенсії (наприклад, "Пенсія за вислугу років").
  7. Відповідайте на питання анкети-опитування для заповнення даних звернення. Додайте скан-копії потрібних документів та натисніть "Сформувати заяву".
  8. Для завершення процесу підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".
Автор: Катерина Добровольська