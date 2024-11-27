Ще три дні: коли кінцева дата для подання документів на субсидію

Існує кінцевий термін для призначення субсидій в поточному опалювальному сезоні для отримання грошей за усю зиму. Громадяни зможуть отримувати субсидію на ЖКП до 30 квітня.

Оформлення субсидії

Цього року діє нововведення, яке передбачає, що ті, хто раніше не отримували субсидії, можуть отримати виплату з 1 жовтня за умови подання заяви до 1 грудня поточного року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Подати документи можна:

через сервісні центри Пенсійного фонду;

в центрах надання адміністративних послуг;

через місцеві ради, поштовим відправленням;

онлайн через портал "Дія", вебпортал Пенсійного фонду або мобільний застосунок.

Нагадаємо! Субсидія призначається з місяця звернення або, якщо документи подали протягом перших двох місяців опалювального сезону, з початку сезону.