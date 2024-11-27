Оформлення субсидії

Цього року діє нововведення, яке передбачає, що ті, хто раніше не отримували субсидії, можуть отримати виплату з 1 жовтня за умови подання заяви до 1 грудня поточного року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Подати документи можна:

через сервісні центри Пенсійного фонду;

в центрах надання адміністративних послуг;

через місцеві ради, поштовим відправленням;

онлайн через портал "Дія", вебпортал Пенсійного фонду або мобільний застосунок.

Нагадаємо! Субсидія призначається з місяця звернення або, якщо документи подали протягом перших двох місяців опалювального сезону, з початку сезону.