Як пенсіонер може оформити субсидію зараз
- Українські пенсіонери можуть оформити субсидію, звернувшись до відповідальних органів та подавши заяву і декларацію про доходи і витрати.
- Документи можна подати через ЦНАП, ПФУ, портал Дія або звернувшись до уповноважених осіб місцевої ради.
Українські пенсіонери мають право на субсидію. Це спеціальна допомога, яка дає змогу платити за комуналку значно менше.
Як отримати субсидію зараз?
Субсидію можна оформити і зараз. Для цього необхідно звернутись у відповідальні органи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Зауважте! З 1 травня до 30 вересня діє неопалювальний сезон. Відповідно, це впливає на розмір субсидії. Інколи допомога у цей період нульова, а от під час опалювального періоду вона вагомо збільшується.
Щоб оформити субсидію, потрібно подати такі документи:
- заяву;
- декларацію про доходи та витрати.
За потребою, необхідно додати певні документи. Наприклад, якщо ви хочете отримати субсидію, проживаючи у орендованому житлі, потрібно прикріпити договір оренди.
Як можна подати документи на оформлення субсидії:
- через ЦНАП;
- через ПФУ (у сервісному центрі, поштою чи шляхом використання порталу електронних послуг);
- у Дії.
Зверніть увагу! Оформити субсидію також можна через звертання до уповноважених осіб сільської, селищної чи міської ради.