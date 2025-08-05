Більшість акцій російського Сбербанку належить самій державі І зараз він поширює свій вплив на окуповані території України.

Який російський оператор тепер є на ТОТ?

Таким чином відбувається "інтеграція" цих регіонів у російську фінансову систему, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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31 липня окупаційна адміністрація Херсонської області заявила, що Сбермобайл – дочірня компанія Сбербанку – почала працювати в окупованих Херсонській і Запорізькій областях. Вона стала першим російським федеральним оператором, який надає послуги на окупованій території України.

Генеральний директор Сбермобайлу Сергій Волков повідомив, що компанія "розширює покриття та інтегрує окуповану Україну в загальноросійський телекомунікаційний простір". Структуру, яка забезпечує зв’язок Сбермобайлу на окупованій території України, контролює група Miranda-Media, якій належить оператор MirTelecom.

Генеральний директор Miranda-Media Ігор Жижілкін заявив, що кількість користувачів мережі Сбермобайл на окупованій території України перевищила два мільйони й, ймовірно, зростатиме надалі.

ISW оцінює, що участь Сбербанку та ВЕБ.РФ в окупованій Україні є частиною ширшої російської стратегії з поглинання окупованих територій до російської фінансової системи,

– зазначили у звіті.

Така фінансова інтеграція змусить окуповану Україну:

залежати від Росії в плані фінансових потоків і послуг;

ще більше віддалить ці території від Києва;

ускладнить повернення цих регіонів до української економіки в довгостроковій перспективі.

Важливо! Зусилля з фінансової інтеграції також дозволяють Росії отримувати прибуток від війни в Україні, підтримуючи стагнуючу економіку країни та фінансуючи воєнні дії.