Оновлена пенсійна модель: що готує уряд для українців

В Україні наразі працюють над розробкою законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення. Зокрема міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із представниками Міжнародної організації праці на чолі з директоркою Офісу МОП в Україні Аїдою Ліндмайєр.

Які зміни щодо пенсій очікують українців?

Наголошується, що без реформ дефіцит Пенсійного фонду зростатиме через демографічні зміни та скорочення частки тих хто наразі працює, тоді як запровадження системних змін дозволяє стабілізувати ситуацію, передає 24 Канал з посиланням на відомство.

Мета політик, над якими працює Міністерство, – сучасна, стійка система соціального захисту, що підтримує людей і економіку. Це не лише виплати, а й умови для розвитку,

– зазначив Денис Улютін.

Оновлена модель передбачатиме:

запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років або у 60 років мають повний страховий стаж – соціальний мінімум, який гарантує гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності; єдина базова формула в якій ​​розмір пенсії залежить від сплачених внесків – ПФУ залишатиметься платоспроможним, а внески громадян прямо визначатимуть розмір їхніх пенсій, роблячи систему прозорою та справедливою; виокремлення солідарної пенсії за єдиними правилами для всіх та створення професійних пенсій для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків. – це збалансує систему та дозволить підвищити справедливість виплат; модель добровільної накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу – доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість.

Також слід відзначити гідну підтримку ветеранів, які наразі захищають Україну.

Зауважте! Зокрема планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід з чітко визначеними та прозорими критеріями нарахування, що забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів за їхню службу та внесок у захист країни.

Нагадаємо, що мінімальна пенсія може змінитися до кінця 2026 року. Вона становитиме 6 000 гривень. Про це сказав народний депутат Руслан Горбенко.

Стосовно мінімальної пенсії, теж обговорюється ідея вийти наприкінці наступного року на 6 тисяч гривень,

– повідомив нардеп.

Згідно з його слів, у ВРУ обговорюють обмеження спецпенсій хоча б під час воєнного стану, щоб вони не перевищували три мінімальні заробітні платні.

Що ще відомо про зміни щодо пенсій?