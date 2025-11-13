Обновленная пенсионная модель: что готовит правительство для украинцев

В Украине сейчас работают над разработкой законодательства, которое определит обновленную модель пенсионного обеспечения. В частности министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с представителями Международной организации труда во главе с директором Офиса МОТ в Украине Аидой Линдмайер.

Какие изменения по пенсиям ожидают украинцев?

Отмечается, что без реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и сокращения доли тех кто сейчас работает, тогда как введение системных изменений позволяет стабилизировать ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Цель политик, над которыми работает Министерство, – современная, устойчивая система социальной защиты, поддерживающая людей и экономику. Это не только выплаты, но и условия для развития,

– отметил Денис Улютин.

Обновленная модель будет предусматривать:

введение гарантированной базовой выплаты для граждан, достигших 65 лет или в 60 лет имеют полный страховой стаж – социальный минимум, который гарантирует достойную жизнь в старости и защитит уязвимых граждан от бедности; единая базовая формула в которой размер пенсии зависит от уплаченных взносов – ПФУ будет оставаться платежеспособным, а взносы граждан прямо определять размер их пенсий, делая систему прозрачной и справедливой; выделение солидарной пенсии по единым правилам для всех и создание профессиональных пенсий для отдельных категорий работников за счет дополнительных взносов. – это сбалансирует систему и позволит повысить справедливость выплат; модель добровольной накопительной пенсии с государственными стимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала – будет дополнять солидарную систему и способствовать формированию личных сбережений на старость.

Также следует отметить достойную поддержку ветеранов, которые сейчас защищают Украину.

Обратите внимание! В частности планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с четко определенными и прозрачными критериями начисления, что обеспечит справедливое и понятное вознаграждение ветеранов за их службу и вклад в защиту страны.

Напомним, что минимальная пенсия может измениться до конца 2026 года. Она будет составлять 6 000 гривен. Об этом сказал народный депутат Руслан Горбенко.

Относительно минимальной пенсии, тоже обсуждается идея выйти в конце следующего года на 6 тысяч гривен,

– сообщил нардеп.

Согласно его словам, в ВРУ обсуждают ограничения спецпенсий хотя бы во время военного положения, чтобы они не превышали три минимальные заработные платы.

