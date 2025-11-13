Обновленная пенсионная модель: что готовит правительство для украинцев
- В Украине разрабатывают законодательство для обновленной модели пенсионного обеспечения, учитывая демографические изменения и сокращение доли работающих.
- Планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с прозрачными критериями для ветеранов, которые защищают Украину.
В Украине сейчас работают над разработкой законодательства, которое определит обновленную модель пенсионного обеспечения. В частности министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с представителями Международной организации труда во главе с директором Офиса МОТ в Украине Аидой Линдмайер.
Какие изменения по пенсиям ожидают украинцев?
Отмечается, что без реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и сокращения доли тех кто сейчас работает, тогда как введение системных изменений позволяет стабилизировать ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.
Читайте также Как посчитать пенсию военному в 2026 году
Цель политик, над которыми работает Министерство, – современная, устойчивая система социальной защиты, поддерживающая людей и экономику. Это не только выплаты, но и условия для развития,
– отметил Денис Улютин.
Обновленная модель будет предусматривать:
- введение гарантированной базовой выплаты для граждан, достигших 65 лет или в 60 лет имеют полный страховой стаж – социальный минимум, который гарантирует достойную жизнь в старости и защитит уязвимых граждан от бедности;
- единая базовая формула в которой размер пенсии зависит от уплаченных взносов – ПФУ будет оставаться платежеспособным, а взносы граждан прямо определять размер их пенсий, делая систему прозрачной и справедливой;
- выделение солидарной пенсии по единым правилам для всех и создание профессиональных пенсий для отдельных категорий работников за счет дополнительных взносов. – это сбалансирует систему и позволит повысить справедливость выплат;
- модель добровольной накопительной пенсии с государственными стимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала – будет дополнять солидарную систему и способствовать формированию личных сбережений на старость.
Также следует отметить достойную поддержку ветеранов, которые сейчас защищают Украину.
Обратите внимание! В частности планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с четко определенными и прозрачными критериями начисления, что обеспечит справедливое и понятное вознаграждение ветеранов за их службу и вклад в защиту страны.
Напомним, что минимальная пенсия может измениться до конца 2026 года. Она будет составлять 6 000 гривен. Об этом сказал народный депутат Руслан Горбенко.
Относительно минимальной пенсии, тоже обсуждается идея выйти в конце следующего года на 6 тысяч гривен,
– сообщил нардеп.
Согласно его словам, в ВРУ обсуждают ограничения спецпенсий хотя бы во время военного положения, чтобы они не превышали три минимальные заработные платы.
Что еще известно об изменениях относительно пенсий?
- В 2026 году в частности возрастет минимальный страховой стаж для выхода на пенсию. Например, для выхода на отдых в 60 лет нужно будет не менее 33 лет стажа.
- Если в 63 года – не менее 23 лет стажа. Тогда как выйти на пенсию в 65 лет будет возможно при наличии стажа от 15 лет стажа.