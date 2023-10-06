Чому вам можуть скасувати пенсію: ці дані необхідно терміново надати ПФУ

Згідно з чинним законодавством, пенсіонери мають самостійно попереджати ПФУ про деякі зміни. Якщо громадянин це не зробить, йому можуть скасувати виплату пенсій.

Дані необхідні для ПФУ

При подачі документів до ПФУ, громадянин має вказати певні особисті дані, деякі з них з часом можуть змінитися. Наприклад, якщо у вас відбувається заміна паспорта, інформацію про оновлений документ треба зареєструвати обов'язково.

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Про які ще зміни потрібно попереджати ПФУ:

зміна статусу, до прикладу шлюб, якщо особа бере собі інше прізвище;

виїзд за кордон;

звільнення з офіційного місця роботи або, навпаки, – вступ;

закриття або реєстрація ФОП;

зміна місця реєстрації;

набуття особливого статусу, наприклад, інвалідність.

Як оновити дані у ПФУ

Про ці зміни ПФУ треба попередити протягом 10 днів після їх настання.

Ви можете здійснити цю процедуру як онлайн, так і офлайн. Щоб внести правки у пенсійну справу, не виходячи з дому, потрібно:

Зареєструватись у вебпорталі ПФУ. Пройти авторизацію. Для цього необхідно буде використати електронний підпис. Перейти у розділ: "Щодо пенсійного забезпечення". Далі обрати "Внесення змін до пенсійної справи". Обрати категорію заяви і заповніть її.

Також ви можете звернутись безпосередньо у відділення ПФУ, при собі вам потрібно мати посвідчення особи і документи, які засвідчують зміни. Наприклад, якщо жінка взяла прізвище чоловіка, через заміжжя, необхідно взяти з собою свідоцтво про шлюб.