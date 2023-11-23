Методи утеплення будинку: як це зробити ефективно

23 листопада 2023, 09:04
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Для того, аби відчувати себе комфортно взимку, необхідно утеплити житлове приміщення. Існують різні способи це зробити, про найефективніші розповідаємо далі.

Як ефективно утеплити будинок

Експерт з ЖКП Олег Попенко розповів 24 Каналу, як зробити житло теплим у найхолоднішу пору року. Першочерговою він назвав заміну дверей.

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Важливо також утеплити вікна. Зрозуміло, що замінити їх на нові – доволі дорого, тому є альтернативні методи. Йдеться про закриття щілин поролоном, ватою, папером чи щільною тканиною. Які ще є способи зберегти тепло в приміщенні:

  • Постелити килими

Йдеться не тільки про килими на стінах, які були популярними колись. Щоб зробити кімнату теплішою, можна застелити ними підлогу.

  • Провести теплоізоляцію балкона

Першочергово необхідно засклити балкон. Це дозволяє уникнути проникнення холоду у житлове приміщення. Найкраще обирати рами, які мають подвійне скло. Стіни балкона необхідно обшити теплоізоляційними матеріалами.

  • Заміна радіаторів

Застарілі чавунні радіотори варто замінити на нові варіанти. Безумовно, це значні фінансові витрати. Дешевше провести утеплення можна, встановивши тепловідбивальний екран за батареєю.

  • Альтернативне опалення 

Централізоване опалення можна легко замінити на електрообігрівачі, кондиціонери і навіть вентилятори. У приватних будинках є можливість встановити камін, буржуйку або піч.

  • Теплий домашній одяг

Найкраще зберігають тепло термотканини. У магазинах можна знайти спеціальні костюми, які щільно прилягають до тіла, завдяки чому їх не видно під одягом.

Замініть звичайну піжаму на махрову. Ця тканина прекрасно обігріває і зберігає тепло.

Автор: Анастасія Зорик