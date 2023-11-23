Методи утеплення будинку: як це зробити ефективно

Для того, аби відчувати себе комфортно взимку, необхідно утеплити житлове приміщення. Існують різні способи це зробити, про найефективніші розповідаємо далі.

Як ефективно утеплити будинок

Експерт з ЖКП Олег Попенко розповів 24 Каналу, як зробити житло теплим у найхолоднішу пору року. Першочерговою він назвав заміну дверей.

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Важливо також утеплити вікна. Зрозуміло, що замінити їх на нові – доволі дорого, тому є альтернативні методи. Йдеться про закриття щілин поролоном, ватою, папером чи щільною тканиною. Які ще є способи зберегти тепло в приміщенні:

Постелити килими

Йдеться не тільки про килими на стінах, які були популярними колись. Щоб зробити кімнату теплішою, можна застелити ними підлогу.

Провести теплоізоляцію балкона

Першочергово необхідно засклити балкон. Це дозволяє уникнути проникнення холоду у житлове приміщення. Найкраще обирати рами, які мають подвійне скло. Стіни балкона необхідно обшити теплоізоляційними матеріалами.

Заміна радіаторів

Застарілі чавунні радіотори варто замінити на нові варіанти. Безумовно, це значні фінансові витрати. Дешевше провести утеплення можна, встановивши тепловідбивальний екран за батареєю.

Альтернативне опалення

Централізоване опалення можна легко замінити на електрообігрівачі, кондиціонери і навіть вентилятори. У приватних будинках є можливість встановити камін, буржуйку або піч.

Теплий домашній одяг

Найкраще зберігають тепло термотканини. У магазинах можна знайти спеціальні костюми, які щільно прилягають до тіла, завдяки чому їх не видно під одягом.

Замініть звичайну піжаму на махрову. Ця тканина прекрасно обігріває і зберігає тепло.