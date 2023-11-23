Методи утеплення будинку: як це зробити ефективно
Для того, аби відчувати себе комфортно взимку, необхідно утеплити житлове приміщення. Існують різні способи це зробити, про найефективніші розповідаємо далі.
Як ефективно утеплити будинок
Експерт з ЖКП Олег Попенко розповів 24 Каналу, як зробити житло теплим у найхолоднішу пору року. Першочерговою він назвав заміну дверей.
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Важливо також утеплити вікна. Зрозуміло, що замінити їх на нові – доволі дорого, тому є альтернативні методи. Йдеться про закриття щілин поролоном, ватою, папером чи щільною тканиною. Які ще є способи зберегти тепло в приміщенні:
- Постелити килими
Йдеться не тільки про килими на стінах, які були популярними колись. Щоб зробити кімнату теплішою, можна застелити ними підлогу.
- Провести теплоізоляцію балкона
Першочергово необхідно засклити балкон. Це дозволяє уникнути проникнення холоду у житлове приміщення. Найкраще обирати рами, які мають подвійне скло. Стіни балкона необхідно обшити теплоізоляційними матеріалами.
- Заміна радіаторів
Застарілі чавунні радіотори варто замінити на нові варіанти. Безумовно, це значні фінансові витрати. Дешевше провести утеплення можна, встановивши тепловідбивальний екран за батареєю.
- Альтернативне опалення
Централізоване опалення можна легко замінити на електрообігрівачі, кондиціонери і навіть вентилятори. У приватних будинках є можливість встановити камін, буржуйку або піч.
- Теплий домашній одяг
Найкраще зберігають тепло термотканини. У магазинах можна знайти спеціальні костюми, які щільно прилягають до тіла, завдяки чому їх не видно під одягом.
Замініть звичайну піжаму на махрову. Ця тканина прекрасно обігріває і зберігає тепло.