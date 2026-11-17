Підготовка до складних зим змушує прифронтові міста шукати альтернативні шляхи для обігріву населення. Місцева влада вже уклала масштабні угоди з підрядниками для забезпечення безперебійної подачі тепла.

На що підуть гроші та як захистять нові об'єкти від російських атак

Управління капітального будівництва Херсонської міськради уклало договори на зведення шести аварійно-резервних газових котелень загальною вартістю 443,9 мільйона гривень. Ці об'єкти стануть автономним джерелом тепла для житлових будинків та міської інфраструктури під час можливих відключень, про що свідчать дані в системі "Прозорро", повідомляє видання "Наші Гроші".

Підрядники мають виконати роботи за принципом "проєктуй-будуй", що включає розробку документації та саме будівництво. Окрім стандартного обладнання, котельні оснастять газопоршневими генераторами та інженерним захистом першого рівня. Йдеться про габіони, які мають вберегти критичну інфраструктуру від уламків ракет та дронів під час ворожих обстрілів.

Кому дісталися вигідні контракти

Закупівлі провели без відкритих аукціонів, що цілком законно для територій активних бойових дій. Левову частку фінансування, а саме 338,3 мільйона гривень, отримав консорціум "Тепломодуль Груп", який до літа 2027 року має звести чотири котельні. Ще два об'єкти за 105,6 мільйона гривень до кінця 2026 року побудує приватне підприємство "Аквалайт".

Зверніть увагу! Консорціум "Тепломодуль Груп" створили лише у серпні 2026 року, і він одразу отримав великі підряди від херсонської влади. До його складу входять підприємства "Ремонтник 1993" та "Екопромбуд Україна", які раніше вже вигравали державні тендери на десятки мільйонів гривень. Своєю чергою, компанія "Аквалайт", якою керує колишній очільник комунального підприємства з Донеччини Сергій Гонтаренко, з 2016 року зібрала державних замовлень на понад 470 мільйонів гривень.

До речі, в Україні на кінець минулого тижня вже запрацювали 87% усіх пунктів теплокомуненерго, тому більшість громадян вже мають стабільне опалення. Процес підключення триває, і незабаром система буде повністю заповнена.