Коли у Кривому Розі з'явиться опалення: у Мінрозвитку назвали дату
У Кривому Розі стався зрив опалювального сезону. Олексій Кулеба розповів, коли у в будинках у понад сотні тисяч містян з'явиться тепло.
У Кривому Розі залишається критична ситуація із опаленням. У місті понад 100 тисяч людей без тепла. Йдеться не лише про житлові будинки, але й про медичні і шкільні заклади, повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
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Коли у Кривому Розі з'явиться опалення
Так, за словами Кулеби, без тепла наразі перебувають 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту.
Міністр побував у Кривому Розі, де провів оперативний Штаб з проходження опалювального сезону щодо причин допущення критичної ситуації. За підсумками засідання було ухвалено низку рішень:
- у місті працюватиме Штаб по ліквідації наслідків аварій і підключення будинків до тепла.
- ️Укренерго не застосовуватиме вимкнення електрики в тій частині міста, де є проблеми з опаленням.
- ️запроваджується особливий контроль, щоб нарахування за опалення тим, хто фактично послугу не отримав, не здійснювались.
- ️кожна область негайно проведе інвентаризацію стану підготовки підприємств житлово комунального господарства до опалювального сезону.
В ефірі "Ми – Україна" Кулеба заявив, що у Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня.
Також Мінрозвитку звернулося до Службу безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо зриву опалювального сезону в Кривому Розі.
Подібні ситуації є неприпустимими, особливо, в умовах війни. Стабільне теплопостачання – одна з важливих умов безпеки та стійкості міста, яке чи не щодня під обстрілами,
– наголосив Кулеба.