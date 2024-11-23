Коли у Кривому Розі з'явиться опалення: у Мінрозвитку назвали дату

У Кривому Розі стався зрив опалювального сезону. Олексій Кулеба розповів, коли у в будинках у понад сотні тисяч містян з'явиться тепло.

У Кривому Розі залишається критична ситуація із опаленням. У місті понад 100 тисяч людей без тепла. Йдеться не лише про житлові будинки, але й про медичні і шкільні заклади, повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

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Коли у Кривому Розі з'явиться опалення

Так, за словами Кулеби, без тепла наразі перебувають 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту.

Міністр побував у Кривому Розі, де провів оперативний Штаб з проходження опалювального сезону щодо причин допущення критичної ситуації. За підсумками засідання було ухвалено низку рішень:

у місті працюватиме Штаб по ліквідації наслідків аварій і підключення будинків до тепла.

️Укренерго не застосовуватиме вимкнення електрики в тій частині міста, де є проблеми з опаленням.

️запроваджується особливий контроль, щоб нарахування за опалення тим, хто фактично послугу не отримав, не здійснювались.

️кожна область негайно проведе інвентаризацію стану підготовки підприємств житлово комунального господарства до опалювального сезону.

В ефірі "Ми – Україна" Кулеба заявив, що у Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня.

Також Мінрозвитку звернулося до Службу безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо зриву опалювального сезону в Кривому Розі.

Подібні ситуації є неприпустимими, особливо, в умовах війни. Стабільне теплопостачання – одна з важливих умов безпеки та стійкості міста, яке чи не щодня під обстрілами,

– наголосив Кулеба.