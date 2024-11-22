Коли буде опалення у криворіжців

Зараз у Кривому Розі без опалення знаходиться 934 будинки, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство розвитку громад та територій України.

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Також не опалюються:

11 закладів охорони здоров’я;

43 заклади освіти;

територіальний центр соцзахисту.

Василь Шкураков Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки.

Шкураков провів нараду, відносно ситуації з опалення у Кривому Розі. Під час зустрічі він доручив підготувати екстрений план для відновлення теплопостачання.

Зверніть увагу! У цьому плані будуть вказані відповідальні особи та механізм щоденного звітування, відносно виконання певних задач. Розв'язання проблеми буде відбуватися на усіх рівнях.