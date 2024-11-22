Когда будет отопление у криворожан

Сейчас в Кривом Роге без отопления находится 934 дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство развития общин и территорий Украины.

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Также не отапливаются:

11 учреждений здравоохранения;

43 учебных заведения;

территориальный центр соцзащиты.

Василий Шкураков Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки.

Шкураков провел совещание, относительно ситуации с отоплением в Кривом Роге. Во время встречи он поручил подготовить экстренный план для восстановления теплоснабжения.

Обратите внимание! В этом плане будут указаны ответственные лица и механизм ежедневной отчетности, относительно выполнения определенных задач. Решение проблемы будет происходить на всех уровнях.