В Кривом Роге остается критическая ситуация с отоплением. В городе более 100 тысяч человек без тепла. Речь идет не только о жилых домах, но и о медицинских и школьных учреждениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

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Когда в Кривом Роге появится отопление

Так, по словам Кулебы, без тепла сейчас находятся 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, 43 учебные заведения, а также территориальный центр социальной защиты.

Министр побывал в Кривом Роге, где провел оперативный Штаб по прохождению отопительного сезона о причинах допущения критической ситуации. По итогам заседания был принят ряд решений:

в городе будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключению домов к теплу.

️Укрэнерго не будет применять отключение электричества в той части города, где есть проблемы с отоплением.

внедряется особый контроль, чтобы начисления за отопление тем, кто фактически услугу не получил, не осуществлялись.

каждая область немедленно проведет инвентаризацию состояния подготовки предприятий жилищно коммунального хозяйства к отопительному сезону.

В эфире "Мы – Украина" Кулеба заявил, что в Кривом Роге планируют уладить ситуацию с отоплением до 8 декабря.

Также Минразвития обратилось в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел относительно срыва отопительного сезона в Кривом Роге.

Подобные ситуации являются недопустимыми, особенно, в условиях войны. Стабильное теплоснабжение – одно из важных условий безопасности и устойчивости города, который чуть ли не ежедневно под обстрелами,

– подчеркнул Кулеба.