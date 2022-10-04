Цей досвід вивчатимуть в інших країнах, – експерт про підготовку України до опалювального сезону

На думку експерта, в України досить високий показник готовності до старту опалювального сезону. Ба більше, досвід цьогорічної підготовки згодом вивчатимуть інші країни.

Підготовка до опалювального сезону

У коментарі 24 каналу Максим Білявський розповів, що згідно з його оцінками, рівень готовності України до опалювального сезону відповідає оцінкам уряду. Тобто, 88% – це доволі високий показник.

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Максим Білявський Колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз За цим показником – кілька сотень історій щоденного героїзму наших енергетиків, газовиків та комунальників. Цей досвід згодом вивчатимуть в університетах та інших країнах. На мою думку, вже у другій декаді жовтня рівень підготовки до опалювального сезону становитиме понад 95%, а до листопада – 100%.

Також він зауважив, що зірвати опалювальний сезон в Україні з таким рівнем підготовки неможливо. Разом з тим існує ризик локальних тимчасових незручностей, пов’язаних із ймовірними обстрілами російської армії.

Скільки вже газу у сховищах

Станом на початок жовтня сховища закачано 13,9 мільярда кубічних метрів й закачування активно триває надалі, розповів голова НАК Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Також "Нафтогаз" закупляє газ у приватних видобувників. Нині цей обсяг складає понад 200 мільйонів кубометрів.

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Коли розпочнеться опалювальний сезон

Раніше Вітренко зазначав виданню The Guardian, що цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, а закінчиться – раніше. Температура в приміщеннях буде на рівні 17 – 18°C. Що ж стосується старту опалювального сезону, то схема цьогоріч не зміниться.

Централізоване опалення у будинках включать , коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче.

, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче. Закінчиться опалювальний сезон, коли температура протягом трьох днів перевищуватиме цей показник.