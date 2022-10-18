Опалювальний сезон незабаром стартує: яким він буде в умовах обстрілів

18 жовтня 2022 , 18:00
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Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов наголосив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Чи вистачатиме Україні запасів газу на період опалення, читайте у матеріалі.

Коли розпочнеться опалювальний сезон

Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, в кожному місті опалювальний сезон почнеться окремо. 

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До слова, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Києва розпочався ще 7 жовтня.

Дати опалювального сезону, крім усього, будуть пов'язані з багатьма факторами, наприклад, з лімітами газу, обстрілами російськими ракетами та інше. До прикладу, сьогодні в Києві влучили у ТЕЦ. Зникла електроенергія у певних районах.

 

Олег Попенко

Експерт з ЖКП

Є норма закону згідно з яким, якщо що три дні поспіль середньодобова температура в місті буде менш ніж 8 градусів, то тоді повинен початися опалювальний сезон.

Готовність до опалювального сезону

За даними "Нафтогазу", станом на 1 жовтня в Україні є 14,3 мільярда кубометрів газу. Цього впритул може вистачити, проте є ризики, що й ні.

Повинен бути ще запас газ у нас, в разі непередбачуваних обставин. Тому тут питання поки відкрите,
– додав експерт. 

Крім газу, потрібно запастися ще й вугіллям. На даний момент, в Україні є 1,8 мільйона тонн вугілля. Цих запасів більше, ніж торік, проте їх все одно не вистачатиме на цьогорічний опалювальний сезон. 

Які існують ризики

Головне в опалювальному сезоні на 2023 рік – це технічний стан системи теплокомуненерго в Україні. І, звичайно, відсутність ризику російських обстрілів, бо вони нівелюють усю підготовку.

Крім обстрілів, головними ризиками ще будуть:

  • справність житлових будинків;
  • відсутність води через проблеми зі світлом. Адже у такому разі відразу перестають працювати водоканали;

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Як підготуватися до опалювального сезону та що варто придбати

  • Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
  • Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;
  • Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;
  • Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;
  • Встановіть генератор за можливості;
  • Стане у пригоді газовий обігрівач;
  • Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше. 


Як діяти, коли відсутнє газопостачання / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Валерія Городинська