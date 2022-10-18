Опалювальний сезон незабаром стартує: яким він буде в умовах обстрілів
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов наголосив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Чи вистачатиме Україні запасів газу на період опалення, читайте у матеріалі.
Коли розпочнеться опалювальний сезон
Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, в кожному місті опалювальний сезон почнеться окремо.
Читайте також Майстер, ходлер чи підприємець: хто ви у криптосвітіДо слова, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Києва розпочався ще 7 жовтня.
Дати опалювального сезону, крім усього, будуть пов'язані з багатьма факторами, наприклад, з лімітами газу, обстрілами російськими ракетами та інше. До прикладу, сьогодні в Києві влучили у ТЕЦ. Зникла електроенергія у певних районах.
Є норма закону згідно з яким, якщо що три дні поспіль середньодобова температура в місті буде менш ніж 8 градусів, то тоді повинен початися опалювальний сезон.
Готовність до опалювального сезону
За даними "Нафтогазу", станом на 1 жовтня в Україні є 14,3 мільярда кубометрів газу. Цього впритул може вистачити, проте є ризики, що й ні.
Повинен бути ще запас газ у нас, в разі непередбачуваних обставин. Тому тут питання поки відкрите,
– додав експерт.
Крім газу, потрібно запастися ще й вугіллям. На даний момент, в Україні є 1,8 мільйона тонн вугілля. Цих запасів більше, ніж торік, проте їх все одно не вистачатиме на цьогорічний опалювальний сезон.
Які існують ризики
Головне в опалювальному сезоні на 2023 рік – це технічний стан системи теплокомуненерго в Україні. І, звичайно, відсутність ризику російських обстрілів, бо вони нівелюють усю підготовку.
Крім обстрілів, головними ризиками ще будуть:
- справність житлових будинків;
- відсутність води через проблеми зі світлом. Адже у такому разі відразу перестають працювати водоканали;
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Як підготуватися до опалювального сезону та що варто придбати
- Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
- Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;
- Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;
- Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;
- Встановіть генератор за можливості;
- Стане у пригоді газовий обігрівач;
- Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.
Як діяти, коли відсутнє газопостачання / Інфографіка 24 каналу