Найскладніша зима: що обов'язково потрібно купити кожному українцю

Зима вже зовсім скоро й опалювальний сезон несе чимало сюрпризів українському населенню, тому необхідно бути напоготові. Що обов'язково потрібно купити, аби тепло пережити зиму?

24 канал зробив для вас підбірку речей, які точно пригодяться вашій оселі цієї зими. Ніхто не знає, як пройде опалювальний сезон в України цьогоріч, саме тому варто бути завжди готовими.

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Що буде у списку

Теплі речі

Найперше зробіть аналіз свого зимового гардероба і закупіться додатково теплим одягом. Насамперед це взуття й устілки до них, зимові куртки, рукавиці, светри, тепла білизна (можна термобілизну), вовняні шкарпетки, теплі домашні халати, а також інші флісові та хутряні речі, що можуть зігріти як на вулиці, так і вдома.

Для того, щоб вночі спати у теплому ліжку, обирайте пухові ковдри. Можна ще придбати спальний мішок, завдяки якому спати у ліжку буде зовсім не холодно. Звичайно, й грілки у ліжко не будуть зайвими.

Електричні приклади для утеплення

Як підкреслює експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, електрообігрівач цієї зими точно не буде зайвим. Звичайно, якщо у будинку справна електромережа. Також, він радить обирати сучасні електричні обігрівачі, адже вони у порівнянні зі старовинними масляними радіаторами, досить економніші. Електричний обігрівач зможе замінити центральне опалення, якщо з ним виникатиме проблема.

Можна дозволити собі й електричний конвектор, проте врахуйте при покупці його досить не дешеву ціну.

Додайте до списку обов'язкових речей електрочайник, аби зігріти воду у випадку відключення газу, світильник, що працює на батарейках, електроковдру та електропростирадла.

Інші альтернативні речі

Раніше мер Львова Андрій Садовий наголосив, що мешканцям будинків слід закупити буржуйки. Але буржуйка у квартирі - досить небезпечний спосіб опалення. Тому їх використовуйте тільки, якщо живете у власному будинку, де варто, як і у квартирі, подбати про теплоізоляцію дверей та вікон.

Якщо у багатоквартирному будинку не утеплений під'їзд, то мешканцям необхідно зібратися і власними зусиллями про це подбати, аби зимою було ще тепліше. Можна також влаштувати пункт обігріву в підвалі, якщо виникатиме потреба спускатися через ракетну небезпеку в укриття.

Варто запастися про всяк випадок свічками, запальничками, сірниками, ліхтариками, сухим спиртом, на якому можна підігрівати їжу.

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Кому цієї зими буде найважче

Під час телемарафону Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наголосила, що найгірша ситуація з опаленням буде на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області.

Крім цього, у решти окупованих областей ситуація з опаленням буде не кращою, тому усім жителям рекомендовано виїхати якомога швидше.

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