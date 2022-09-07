Як утеплити житло зимою: поради експерта

Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", розповідає 24 каналу, що цієї зими мешканцям багатоквартирних будинків необхідно перевірити стан опалювальних комунікацій, тобто труб, якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити.

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Утеплювати треба правильно – діаметр утеплювача має відповідати діаметру труби. Для цього краще звернутися до спеціаліста, з того ж таки ЖЕКа чи ОСББ. Це коштує недорого. В результаті, тепловтрати зменшаться на 10 – 15%. Економію відчує кожна квартира вже у цьому сезоні.

Обов’язково треба утеплити під’їзд і місця загального користування в будинку. Це можна зробити власноруч за мінімальні кошти. Так, цим мали б займатись ЖЕКи, але у нинішній ситуації навряд чи вони цим займатимуться. Тому треба брати ініціативу у свої руки.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Якщо в будинках є індивідуальні теплопункти (в 4 – 5% столичних будинків, які пройшли тепломодернізацію, є теплопункти), то їх варто додатково налаштувати, бо більшість із них не налаштовані. Для цього треба найняти спеціалістів. Надалі ж це зекономить до 30% теплової енергії.

Нагадуємо, що не варто забувати цієї зими й про закупівлю додаткових ковдр, теплої одежі, електричних обігрівачів й навіть спальних мішків, якими варто запастися на випадок (не)очікуваних сюрпризів нинішньої зими. А ще пам'ятати про користь теплоізоляції вікон і дверей та килимів на підлозі та стінах.

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Електрообігрівачі: які варто купувати взимку

Олег Попенко, експерт з ЖКП, раніше розповідав, що варто купувати сучасні електричні обігрівачі. Оскільки вони енергоефективні проти старих з масляними радіаторами.

Сучасний електрообігрівач коштує для 20 метрів квадратних десь 5 – 6 тисяч гривень. Такий об’ємний, досить сучасний, досить мало споживає електроенергії. Він буде працювати досить довго і дуже економічно, адже споживає щонайменше в 5 – 10 раз електроенергії, ніж споживають всі ці допотопні масляні радіатори.

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