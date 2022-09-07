Как утеплить жилье зимой: советы эксперта

Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", рассказывает 24 каналу, что этой зимой жильцам многоквартирных домов необходимо проверить состояние отопительных коммуникаций, то есть труб, по которым поставляется энергоноситель. По возможности, трубы стоит утеплить.

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Утеплять нужно правильно – диаметр утеплителя должен соответствовать диаметру трубы. Для этого лучше обратиться к специалисту, из того же ЖЭКа или ОСМД. Это стоит недорого. В результате теплопотери уменьшатся на 10 – 15%. Экономию ощутит каждая квартира уже в этом сезоне.

Обязательно нужно утеплить подъезд и места общего пользования в доме. Это можно сделать собственноручно за минимальные средства. Да, этим должны заниматься ЖЭКи, но в нынешней ситуации вряд ли они этим будут заниматься. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Если в домах есть индивидуальные теплопункты (у 4 – 5% столичных домов, которые прошли тепломодернизацию, есть теплопункты), то их следует дополнительно настроить, потому что большинство из них не настроены. Для этого надо нанять специалистов. В дальнейшем же это сэкономит до 30% тепловой энергии.

Напоминаем, что не стоит забывать этой зимой и о закупке дополнительных одеял, теплой одежды, электрических обогревателей и даже спальных мешков, которыми стоит запастись на случай неожиданных сюрпризов нынешней зимы. А еще помнить о пользе теплоизоляции окон и дверей и ковров на полу и стенах.

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Электрообогреватели: какие стоит покупать зимой

Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, ранее рассказывал, что следует покупать современные электрические обогреватели. Поскольку они энергоэффективны против старых с масляными радиаторами.

Современный электрообогреватель стоит для 20 квадратных метров где-то 5 – 6 тысяч гривен. Такой объемный, достаточно современный, достаточно мало потребляющий электроэнергии. Он будет работать достаточно долго и очень экономично, ведь потребляет по меньшей мере в 5 – 10 раз электроэнергии, чем потребляют все эти масляные радиаторы.

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