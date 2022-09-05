Что сделать перед тем, как приобрести электрообогреватель

Юрий Щедрин отмечает, что стоит перед тем, как приобрести электрообогреватель, также проверить и электросеть, чтобы обезопасить себя и жилье. Поскольку в большинстве старых домов электросеть изношена и не рассчитана на большую нагрузку.

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Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Поэтому жителям многоквартирных домов следует лично проверить состояние электросети дома и собственной квартиры, чтобы обезопаситься в будущем от короткого замыкания и пожара вследствие перегрузки электросети. Кроме того, нужно иметь контакты и быть на связи с электриком, который мог бы в случае необходимости устранить неполадки.

Эксперт советует, чтобы обезопаситься от перегрузки электросети в результате одновременного включения большого количества электрообогревателей, следует в местах общего пользования в доме вывесить соответствующие объявления. По его мнению, это действенный способ предупреждения людей.

Какие электрообогреватели стоит покупать

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко ранее рассказывал, что стоит покупать современные электрические обогреватели. Поскольку они энергоэффективны против старых с масляными радиаторами.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг А так современный стоит для 20 квадратных метров где-то 5 – 6 тысяч гривен. Такой объемный, достаточно современный, достаточно мало потребляющий электроэнергии. Но мы должны понимать, что он будет работать достаточно долго и очень экономично. Он потребляет как минимум в 5 – 10 раз меньше электроэнергии, чем потребляют все эти масляные допотопные радиаторы.