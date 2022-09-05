Що зробити перед тим, як придбати електрообігрівач

Юрій Щедрін наголошує, що варто перед тим, як придбати електрообігрівач також перевірити й електромережу, аби убезпечити себе й житло. Оскільки в більшості старих будинків електромережа зношена і не розрахована на велике навантаження.

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Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Тому жителям багатоквартирних будинків варто особисто перевірити стан електромережі в будинку і власній квартирі, щоб убезпечитись в майбутньому від короткого замикання і пожежі внаслідок перевантаження електромережі. Крім того, потрібно мати контакти і бути на зв’язку з електриком, який би міг в разі потреби усунути неполадки.

Експерт радить, щоб убезпечитись від перевантаження електромережі внаслідок одночасного вмикання великої кількості електрообігрівачів, варто в місцях загального користування в будинку вивісити відповідні оголошення. На його думку, це дієвий спосіб попередження людей.

Які електрообігрівачі варто купувати

Експерт з ЖКП Олег Попенко раніше розповідав, що варто купувати сучасні електричні обігрівачі. Оскільки вони енергоефективні проти старих з масляними радіаторами.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг А так сучасний коштує для 20 метрів квадратних десь 5 – 6 тисяч гривень. Такий об’ємний, досить сучасний, досить мало споживає електроенергії. Але ми повинні розуміти, що він буде працювати досить довго і дуже економічно. Він споживає щонайменше в 5 – 10 раз електроенергії, ніж споживають всі ці допотопні масляні радіатори.