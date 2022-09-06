Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", розповів 24 каналу, як потрібно підготуватися до прийдешнього опалювального сезону та що варто зробити найперше.

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Що робити, аби не змерзнути: обов'язкові кроки

За словами Юрія Щедріна, перше і найважливіше – це комунікація. У багатоквартирному будинку має бути відповідальний, у кого були б контакти мешканців всіх квартир. Зараз багато порожніх квартир, до них немає доступу. У випадку надзвичайної ситуації повинен бути доступ до всіх квартир.

Також в будинку має бути людина, яка знає, де є дренажі, і в разі потреби могла б злити теплоносій з опалювальної системи. Бо якщо станеться аварія, а теплоносій з системи не злити, то це загрожуватиме паралічем комунікацій.

По-друге, кожен мешканець має знати організацію, яка його обслуговує: що вона робить, як працює, чи є у неї фахівці, які в разі потреби зможуть зробити поточний ремонт. Варто довідатись, чи здійснила ця організація відповідну підготовку до можливих надзвичайних ситуацій, можливо їй необхідна якась допомога тощо.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Це безпека комунікативна, вона не потребує жодних коштів – просто треба володіти інформацією і бути готовим в разі потреби діяти.

По-третє, багато людей придбали електрообігрівачі на випадок проблем з опаленням. Але треба пам’ятати, що в більшості старих будинків електромережа зношена і не розрахована на велике навантаження. Тому жителям багатоквартирних будинків варто особисто перевірити стан електромережі в будинку і власній квартирі, щоб убезпечитись в майбутньому від короткого замикання і пожежі внаслідок перевантаження електромережі. Крім того, потрібно мати контакти та бути на зв’язку з електриком, який би міг в разі потреби усунути неполадки.

Щоб убезпечитись від перевантаження електромережі внаслідок одночасного вмикання великої кількості електрообігрівачів, варто в місцях загального користування в будинку вивісити відповідні оголошення. Це дієвий спосіб попередження людей,

– каже експерт.

По-четверте, необхідно перевірити стан опалювальних комунікацій , тобто труб, якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити. Але утеплювати треба правильно – діаметр утеплювача має відповідати діаметру труби. Для цього краще звернутися до спеціаліста, з того ж таки ЖЕКа чи ОСББ. Це недорого коштує. В результаті, тепловтрати зменшаться на 10 – 15%. Економію відчує кожна квартира вже у цьому сезоні.

, тобто труб, якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити. Але утеплювати треба правильно – діаметр утеплювача має відповідати діаметру труби. Для цього краще звернутися до спеціаліста, з того ж таки ЖЕКа чи ОСББ. Це недорого коштує. В результаті, тепловтрати зменшаться на 10 – 15%. Економію відчує кожна квартира вже у цьому сезоні. По-п'яте, обов’язково треба утеплити під’їзд і місця загального користування в будинку. Це можна зробити власноруч за мінімальні кошти. Так, цим мали б займатись ЖЕКи, але у нинішній ситуації навряд чи вони цим займатимуться. Тому треба брати ініціативу у свої руки.

Якщо в будинках є індивідуальні теплопункти (в 4 – 5% столичних будинків, які пройшли тепломодернізацію, є теплопункти), то їх варто додатково налаштувати, бо більшість із них не налаштовані. Для цього треба найняти спеціалістів. Надалі ж це зекономить до 30% теплової енергії,

– упевнений Юрій Щедрін.

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Коли в України розпочнеться опалювальний сезон

Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, опалювальний сезон цьогоріч буде пізно розпочатий. У деяких випадках розпочнеться ближче до середини зими, або може взагалі й не розпочатись.

Це може бути й 1 листопада. Якщо буде дозволяти погода, то може розпочатися у межах 15 — 20 листопада. Це прогнозуємо лише у тому випадку, коли будуть повністю готові теплокомуненерго і багатоквартирний житловий фонд. Минулого опалювального сезону, у Дарницькому районі Київської області, він розпочався наприкінці грудня. Відтак, 5 житлових будинків отримали тепло лише 30 грудня.

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