Яка ситуація в Україні з запасами газу й вугілля: чи вистачить їх на зиму і від чого це залежить

Україна має достатньо запасів газу та вугілля для того, аби забезпечити свої потреби цього опалювального сезону. Однак, якщо російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через українську ГТС, зима буде складно, як для України, так і для Європи.

Україна має достатньо запасів газу

Про те, яким може бути опалювальний сезон розповів експерт інституту економічних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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По газу у нас ситуація більш-менш хороша. На відміну від Європи, бо там взагалі паніка, у нас є власний видобуток. Ми закачуємо у підземні сховище 12 мільярдів кубів газу,

– зазначив Юрій Корольчук.

Проблеми будуть, якщо "Газпром" призупинить транзит у Європу

Експерт уточнив, що уряд планує закачати навіть близько 15 мільярдів кубів чого буде достатньо, але тільки за умови, що "Газпром" не зменшить транзит через українську ГТС.

Цього нам вистачає з головою, але за умови збереження і продовження транзиту російського газу в Європу. Тобто ключова проблема – це те, якщо транзит російського газу припнеться, тоді нам буде дуже складно,

– пояснив Корольчук.

За його словами, в такому разі справдять прогнози уряду щодо вимушеної економії газу. Відтак, в будинках будуть 16 – 17 градусів тепла в взимку. Щодо приватних будинків, то можливе чергування подачі газу.

Яким буде опалювальний сезон цьогоріч: коротко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Мовиться про достатню кількість запасів газу, достатню кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій.

В уряді також запевнили, що ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення. За його словами, ціна на газ в Україні залишиться фіксованою до 31 травня 2023 року.

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