Какая ситуация в Украине с запасами газа и угля: хватит ли их на зиму и от чего это зависит

У Украины достаточно запасов газа и угля для того, чтобы обеспечить свои потребности этого отопительного сезона. Однако если российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через украинскую ГТС, зима будет сложной, как для Украины, так и для Европы.

У Украины достаточно запасов газа

О том, каким может быть отопительный сезон, рассказал эксперт института экономических стратегий Юрий Корольчук в эфире телемарафона, передает 24 канал.

К теме Насколько Украина сейчас готова к зиме и отопительному сезону

По газу у нас ситуация более-менее хорошая. В отличие от Европы, потому что там вообще паника, у нас есть собственная добыча. Мы закачиваем в подземные хранилище 12 миллиардов кубов газа,

– отметил Юрий Корольчук.

Проблемы будут, если "Газпром" приостановит транзит в Европу

Эксперт уточнил, что правительство планирует закачать даже около 15 миллиардов кубов чего будет достаточно, но только при условии, что "Газпром" не снизит транзит через украинскую ГТС.

Этого нам хватает с головой, но при сохранении и продолжении транзита российского газа в Европу. То есть ключевая проблема – это то, если транзит российского газа пристанет, тогда нам будет очень сложно,

– объяснил Корольчук.

По его словам, в таком случае оправдаются прогнозы правительства по вынужденной экономии газа. Следовательно, в домах будут 16 – 17 градусов тепла зимой. Что касается частных домов, возможно чередование подачи газа.

Каким будет отопительный сезон в этом году: коротко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что власть готовится к любым сценариям развития событий. Речь идет о достаточном количестве запасов газа, достаточном количестве запасов угля, готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовке к экстренным ситуациям.

В правительстве также заверили, что цена на газ будет фиксированной во избежание повышения тарифов для населения. По его словам, цена газа в Украине останется фиксированной до 31 мая 2023 года.

Почему отопительный сезон в этом году нелегок: смотрите видео