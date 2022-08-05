Україна має достатньо запасів газу

Про те, яким може бути опалювальний сезон розповів експерт інституту економічних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Наскільки Україна зараз готова до зими й опалювального сезону

По газу у нас ситуація більш-менш хороша. На відміну від Європи, бо там взагалі паніка, у нас є власний видобуток. Ми закачуємо у підземні сховище 12 мільярдів кубів газу,

– зазначив Юрій Корольчук.

Проблеми будуть, якщо "Газпром" призупинить транзит у Європу

Експерт уточнив, що уряд планує закачати навіть близько 15 мільярдів кубів чого буде достатньо, але тільки за умови, що "Газпром" не зменшить транзит через українську ГТС.

Цього нам вистачає з головою, але за умови збереження і продовження транзиту російського газу в Європу. Тобто ключова проблема – це те, якщо транзит російського газу припнеться, тоді нам буде дуже складно,

– пояснив Корольчук.

За його словами, в такому разі справдять прогнози уряду щодо вимушеної економії газу. Відтак, в будинках будуть 16 – 17 градусів тепла в взимку. Щодо приватних будинків, то можливе чергування подачі газу.

Яким буде опалювальний сезон цьогоріч: коротко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Мовиться про достатню кількість запасів газу, достатню кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовку до екстрених ситуацій.

В уряді також запевнили, що ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення. За його словами, ціна на газ в Україні залишиться фіксованою до 31 травня 2023 року.

Чому опалювальний сезон цьогоріч нелегкий: дивіться відео