Без світла, газу й тепла: як підготуватися до найлютішої зими

Зима не за горами, а отже потрібно активно готуватися до опалювального сезону. Адже він стане одним із найважчих за всі роки. Що робити українцям, аби провести цю зими в теплі, читайте в матеріалі.

Як пережити зиму у квартирах

Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, зараз швидко утеплити квартиру навряд чи вже вдасться. Максимум що можна зробити – це замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.

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Олег Попенко експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Також, якщо зібратися коштами, то можна замінити вікна у під'їзді й тамбурні чи то вхідні двері у будинок. Усе це робиться швидко і дасть результат.

Всі решта поради більш дороговартісні. Крім того, часу для реалізації утеплення будинку не залишилось, бо холоднішає.

Експерт зауважує, що якщо ж у квартирі дерев'яні вікна і немає коштів для замінити на металопластикові, то їх можна утеплити власноруч: потрібно укоси на вікнах або інші ж щілини заклеїти ватою та липкострічкою.

Інші поради:

Щоб зменшити вихід тепла з оселі треба відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання;

Перевірити ізоляцію вікон й поновити монтажну піну й силікон;

Батареї, які розташовані у нішах, облаштувати фольговою ізоляцією, тобто помістити алюфом між стіною та батареєю. Це збереже більше тепла в помешканні.

Обігрів приватних будинків

З приватним сектором цієї зими дещо простіше, адже там більше можливостей для опалювання.

Буржуйки – хіт сезону. Їй можна встановити у будь-якому будинку за доволі невеликі кошти. Але єдиними недоліками є велика кількість споживання палива та нетримання тепла.

– хіт сезону. Їй можна встановити у будь-якому будинку за доволі невеликі кошти. Але єдиними недоліками є велика кількість споживання палива та нетримання тепла. Твердопаливний котел. Доволі дороговартісний, але тепло завжди залишається у приміщенні довго. Крім того, котел потребує електрики. А якщо з цим виникнуть проблеми, варто використовувати генератор. Він працює лише на вулиці та при наявності бензину чи дизелю.

Доволі дороговартісний, але тепло завжди залишається у приміщенні довго. Крім того, котел потребує електрики. А якщо з цим виникнуть проблеми, варто використовувати генератор. Він працює лише на вулиці та при наявності бензину чи дизелю. Муровані печі й каміни також згодяться. У них можна пропалити дровами, вугіллям чи палетами. Проте вони потребують постійної присутності людини, яка муситиме підтримувати вогонь.

Електрообігрівачі: що з ними

Для отримання тепла від обігрівачів потрібне безперебійне електропостачання. Варто зауважити, що з цим цього року також можуть бути проблеми.

Олег Попенко радить перед тим, як купляти електрообігрівачі, перевірити чи мережа будинку витримає додаткове навантаження. Адже якщо усі мешканці будинку масово вмикатимуть електрообігрівачі, це може призвести до пожежі.

По-перше , перевірте технічну документацію і визначіть, яке навантаження на одну квартиру (в середньому до 3 кВт);

, перевірте технічну документацію і визначіть, яке навантаження на одну квартиру (в середньому до 3 кВт); По-друге, перевірте електричні щитові кожної квартири, а також у кожному під'їзді окремий щитовий.

Моя рекомендація: не купляйте масляні та інші старі обігрівачі. Зараз є сучасні обігрівачі, які більш енергоефективні, зручні та споживають набагато менше електроенергії та дають менше навантаження на мережу,

– додає експерт з ЖКП.

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Теплий одяг, ковдри та спальний мішок

Для комфортного теплого сну варто запастися теплими ковдрами, що зберігатимуть тепло. Пригодиться й спальний мішок, що обмежує тіло від холодного повітря.

Важливу роль в утепленні тіла відіграє одяг й принцип багатошаровості. Не забувайте про термобілизну, яка відводить вологу з тіла під час активного руху.

У пригоді стануть шерстяні носки, теплі зимові куртки, махрові халати, рукавиці.

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