Как пережить зиму в квартирах

Как рассказал 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, сейчас быстро утеплить квартиру вряд ли удастся. Максимум, что можно сделать – это заменить окна в квартире, а также входные двери.

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Олег Попенко эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Также, если собраться средствами, то можно заменить окна в подъезде и тамбурные или входные двери в дом. Все это делается быстро и даст результат.

Все остальные советы более дорогостоящи. Кроме того, времени для реализации утепления дома не осталось, потому что холодает.

Эксперт отмечает, что если же в квартире деревянные окна и нет средств для замены на металлопластиковые, то их можно утеплить своими руками: нужно откосы на окнах или другие же щели заклеить ватой и липколентой.

Другие советы:

Чтобы уменьшить выход тепла из дома, нужно отрегулировать пластиковые окна на зимнее плотное закрывание;

проверить изоляцию окон и обновить монтажную пену и силикон;

Батареи, расположенные в нишах, обустроить фольговой изоляцией, то есть поместить алюфом между стеной и батареей. Это сохранит больше тепла в доме.

Обогрев частных домов

С частным сектором этой зимы несколько проще, ведь там больше возможностей для отопления.

Буржуйки – хит сезона. Ей можно установить в любом доме за небольшие средства. Но единственными недостатками есть большое количество потребления топлива и недержание тепла.

– хит сезона. Ей можно установить в любом доме за небольшие средства. Но единственными недостатками есть большое количество потребления топлива и недержание тепла. Твердотопливный котел. Довольно дорогостоящ, но тепло всегда остается в помещении долго. Кроме того, котел нуждается в электричестве. А если с этим возникнут проблемы, следует использовать генератор. Он работает только на улице и при наличии бензина или дизеля.

Довольно дорогостоящ, но тепло всегда остается в помещении долго. Кроме того, котел нуждается в электричестве. А если с этим возникнут проблемы, следует использовать генератор. Он работает только на улице и при наличии бензина или дизеля. Каменные печи и камины тоже пригодятся. В них можно прожечь дровами, углем или паллетами. Однако они нуждаются в постоянном присутствии человека, который должен поддерживать огонь.

Электрообогреватели: что с ними

Для получения тепла от обогревателей требуется бесперебойное электроснабжение. Стоит отметить, что с этим в этом году могут быть проблемы.

Олег Попенко советует перед тем, как покупать электрообогреватели, проверить сеть дома выдержит дополнительную нагрузку. Ведь если все жильцы дома будут массово включать электрообогреватели, это может привести к пожару.

Во-первых , проверьте техническую документацию и определите, какая нагрузка на одну квартиру (в среднем до 3 кВт);

, проверьте техническую документацию и определите, какая нагрузка на одну квартиру (в среднем до 3 кВт); Во-вторых, проверьте электрические щитовые каждой квартиры, а также в каждом подъезде отдельный щитовой.

Моя рекомендация: не покупайте масляные и другие старые обогреватели. Сейчас есть современные обогреватели, которые более энергоэффективны, удобны и потребляют гораздо меньше электроэнергии и дают меньшую нагрузку на сеть.

– добавляет эксперт по ЖКУ.

Подготовка к отопительному сезону: что стоит приобрести этой зимой

Теплая одежда, одеяла и спальный мешок

Для комфортного теплого сна стоит запастись теплыми одеялами, сохраняющими тепло. Пригодится и спальный мешок, ограничивающий тело от холодного воздуха.

Важную роль в утеплении тела играет одежда и принцип многослойности. Не забывайте о термобелье, отводящем влагу из тела во время активного движения.

Пригодятся шерстяные носки, теплые зимние куртки, махровые халаты, варежки.

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