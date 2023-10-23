Щоб зимою було комфортно: як утеплити житло на опалювальний сезон

Уже на носі новий опалювальний сезон в Україні. Ще у минулі роки люди використовували певні лайфхаки, які допомагали їм краще підготувати домівку до зими, тож у матеріалі зібрані найефективніші з них.

Як підготувати оселю до зими

В першу чергу бажано дізнатися, де в помешканні втрачається найбільше тепла, що можна зробити завдяки енергетичному аудиту. Спеціальний фахівець рекомендуватиме впровадити заходи з енергоефективності, які допоможуть знизити споживання енергоресурсів у конкретному випадку. Проте ця послуга платна, тому якщо особа не готова витрачати на це свої кошти, можна скористатися наступними порадами, якими з 24 Каналом поділилася Вікторія Коваленко.

Читайте також Опалювальний сезон в Україні: у яких містах уже ввімкнули тепло

Вікторія Коваленко Менеджер зі сталого розвитку в аналітичному центрі DiXi Group Якщо є можливість, то я рекомендую утеплити фасади квартири. Для цього використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції. Також, я завжди наголошую, що якщо це багатоквартирний будинок, то краще утеплювати одразу весь будинок або принаймні під’їзд, щоб максимально виключити "клаптикове" утеплення, оскільки це призводить до втрат тепла через так звані "містки холоду", руйнування будинку і погіршення клімату в квартирах.

Зокрема вона закцентувала на утепленні даху та підвалу. Це дозволить:

вберегти стіни, покрівлю і фундамент будинку від промерзання;

зрушити точку роси назовні;

забезпечити комфортну і суху атмосферу в підвалі та даху на цілий рік.

Додатково можна утеплити трубопроводи централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання. Також зайвим не буде утеплити під’їзд.

Отже, заходи з утеплення будівлі дозволяють значно зменшити тепловтрати в усьому будинку. Але оскільки тип матеріалу для утеплення і його товщина залежить від конкретної ситуації, я наголошую, що заходи з утеплення обов’язково мають впроваджуватись відповідними фахівцями,

– додала вона.

Також вона порадила установити індивідуальний тепловий пункт з погодною автоматикою в підвальному приміщенні. Це підтримуватиме нормовані значення тиску теплоносія, який постачається з централізованої системи теплопостачання в систему опалення будівлі, що значно зекономить кошти користувача.

Корозія внутрішніх металевих поверхонь теплообмінників, труб, радіаторів та іншого обладнання, а також кристалізація солей у теплоносії та осадження органічних часток, сприяють забрудненню системи опалення та зменшенню її ефективності. Регулярне промивання системи опалення дозволить запобігти зниженню її ефективності та можливим поломкам її елементів,

– порадила Коваленко.

Радянські чавунні батареї набагато менш енергоефективні, ніж сучасні радіатори. Якщо замінити їх на радіатори з терморегулятором, особа зможе підвищити температуру вдома на кілька градусів.

До слова теплові лічильники дозволять здійснювати ефективний облік електроенергії не тільки в будинку, а й в квартирі.

За загальними оцінками, втрата тепла через вікна коливається від 10 до 40% та залежить від кількості, розміру, профілю та місця розташування вікон. Тому я рекомендую встановлювати як мінімум двокамерні, а краще – трикамерні склопакети,

– сказала співрозмовниця.

Які поради не потребують багато грошей

Коваленко розповіла, що в першу чергу це ущільнення вікон та дверей. Це можна зробити гумовими ущільнювачами, герметиком або поролоном чи змоченим у воді папером, також можна наклеїти спеціальну стрічку для вікон.

Особливо це актуально для власників старих віконних рам. Ущільніть по периметру віконні рами і внутрішні двері. Перевірте щілини там, де є стик з підвіконням. Якщо щілини є, то заклейте їх силіконовим герметиком. Якщо холодне повітря тягне з-під дверей, то можна просто підкласти валик чи грубу тканину. Також, вікна можна завісити щільними шторами та закривати їх на ніч (але так, щоб не перекрити радіатори опалення) або опускайте жалюзі,

– зауважила вона.

Батареї обов’язково потрібно помити, щоб пил та бруд не перешкоджали тепловіддачі. Крім того, можна встановити за нею тепловідбиваючий екран – таким чином буде грітися кімната, а не стіна. Також не варто закривати чимось батареї, навіть шторами, це перешкоджає розповсюдженню тепла.

Наявність на підлозі килиму або паласу не тільки підвищує комфорт, а й зберігає тепло в кімнаті.

Не слід нехтувати утепленням місць загального користування – під’їздів, підвалів та горищ. Зверніть особливу увагу на щільність закриття під’їзних вікон та дверей. Організуйте разом з сусідами утеплення вікон, щілин та дверей у під’їзді, заскліть/закрийте фанерою розбиті вікна. Замініть лампи розжарювання в місцях загального користування на світлодіодні малої потужності, за можливості додатково встановити сенсорні вимикачі,

– підсумувала Коваленко.

Ще декілька порад: